Av yasağı olta balıkçılarını sevindirdi

Çanakkale’de GESTAŞ feribot iskelesinde 7’den 70’e kadından erkeğe onlarca birey olta sallıyor. Kimisi kahvehanelere gitmek yerine balık tutarak stres atıyor, kimisinin maksadı yiyeceği kadar balık yakalamak. İskeleden olta atan balıkçılar izmarit, kocagöz, kupa, isparya gibi balık yakalıyor. Tekneyle boğaza açılan bazı olta balıkçıları ise mercan ve lüfer gibi balıklar yakalayarak yat limanı önünde satıyor. Vatandaşlarsa olta balık balıklarına alaka gösteriyor.

Olta balıkçılığı yapan emekli Mustafa Neşe Saçan,“Balıkçılık, bu ara hoş. Her gün yiteceğimiz balığı alıyoruz. İzmarit, kocagöz, kupa, isparya bunlar çıkıyor. Av yasağının başlamasıyla birlikte küçük balıklar kenara daha fazla gelmeye başladı. Kuşların dansı gibi denizin üzerinde ufak balıklar dans ediyor. Bu ilerisi için bence umut verici. Bazı gün 4-5 kilo balık yakalıyorum” dedi.

50 yıldır balıkçılık yapan 62 yaşındaki Necmi Kanber, “Balıklar fazla kuvvetsiz. Balık yok. Akan balık yok. Meralar bozuldu. Dipleri kazıdılar kazıdılar, ne midye kaldı ne taş kaldı. Hiçbir şey kalmadı. Av yasağının faydası olacak. Bu sene çok hoş sardalya var. Seneye Allah nasip ederse fazla bol sardalyamız var. şu anda 10 liraya balık satıyoruz. 1 buçuk kilo mercan 40 lira. Lüferin tanesine 25 lira. Bu balığı İstanbul’da 50 liraya deha alamazsın. Vatandaş ilgi gösteriyor. Satışlar gayet hoş” biçiminde konuştu.

Murat Yüksel – Utku Yaşar Cüce