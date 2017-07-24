Avanos 4. Geleneksel Halk Panayırı

NEVŞEHİR (AA) – Avanos Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen “Avanos Geleneksel Halk Panayırı” başladı.

Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan panayırın açılışı, Avanos Kaymakamı Muhammet Sait Baytok ve Belediye Başkanı İsmet İnce tarafından yapıldı.

Belediye Başkanı İnce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, el sanatları ürünlerinin satışa sunulduğu bir kültür organizasyonu olarak düzenlenen etkinliğin bir ay boyunca devam edeceğini aktardı.

İnce, “Etkinlik alanında çeşitli ülkelerden sanatçıların eserlerinin yer aldığı karma serginin yanında, ilçenin önemli el sanatlarından çanak, çömlek ürünleri, yöresel yiyecekler, antika eşyaların bulunduğu 43 stant yer alıyor. Stantların büyük çoğunluğunu Avanoslu emektar kadınlara ayırdık. Evlerinde yaptıkları el emeği ürünleri satarak ekonomik anlamda kendilerine katkı sağlamalarını da amaçlıyoruz.” dedi.

İnce, sokak müzisyenleri, ressamlar, heykel tıraşlar ve Avanoslu ustaların eserlerinin etkinlik kapsamında halkın beğenisine sunulduğunu kaydetti.