Avanos Belediyesi “Atık Yağ Toplama” Kampanyası başlattı

NEVŞEHİR (AA) – Avanos Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü evsel yağ atıklarının, çöp ve kanalizasyon sistemine dökülmemesi için kampanya başlattı.

Temizlik İşleri Müdürü Murat İyilikbilen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kullanılmış yağların lavaboya döküldüğünde atık su arıtma tesisine ulaşmadan boruların iç çevresine sıvanarak tıkanmalara neden olduğunu anlattı.

Atık yağların tesiste arıtılamadığını da vurgulayan İyilikbilen, çevreye ve doğal hayata tehlikeli olması nedeniyle atık yağların belediye görevlilerince ev ve iş yerlerinden toplandığını aktardı.

İyilikbilen, “Atık yağlar arıtma tesisindeki biyolojik arıtma yöntemi ile sudan ayrıştırılamıyor. Bu nedenle ekotoksik özelliği taşıyan bu tehlikeli yağ çok hızlı bir şekilde su kaynaklarını ve doğayı zehirliyor. Bitkisel atık yağların lavabolara ve kanalizasyona gelişigüzel boşaltılmaması için bir kampanya başlattık. Evlerde ve iş yerlerinde biriktirilen yağları topluyoruz.” dedi.

İyilikbilen, atık yağların çevreye zarar vermemesi için ağzı kapalı kap ve pet şişelerde biriktirilerek, Belediye yetkililerine haber verilmesi yönünde duyuru broşürlerinin hazırlanarak, ilçe genelinde dağıtıldığını da sözlerine ekledi.