Avanos'a bisiklet istasyonu kuruldu

NEVŞEHİR (AA) – Avanos Belediyesi, halkın ücretsiz kullanımı için bisiklet istasyonu kurdu.

Belediye Park ve Bahçeler Müdürü Şendoğan Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, halk arasında bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla bisiklet istasyonu kurulduğunu söyledi.

İlçe merkezinde trafiğe açık alanlarda belirlenen bisiklet yollarına uyarı levhaları yerleştirildiğini belirten Kılıç, “Sağlıklı bir yaşam sloganıyla ilçemizde bisiklet kullanımını yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Vatandaşlarımız istasyondaki görevlilerden kimlik karşılığında bisiklet alıp kullanacak ve daha sonra bisikleti tekrar teslim edecek.” dedi.

İstasyon ve bisiklet sayısını artırmayı hedeflediklerini dile getiren Kılıç, “Deneme amaçlı olarak 5 bisiklet ile ilk istasyonu çarşı merkezinde kurduk. Önümüzdeki günlerde iki istasyon daha açacağız. Vatandaşlar görevli personele kimlik belgesini bırakıp bisikleti alarak gün içinde sürecek, gezecek ve tekrar istasyona bırakarak kimliğini alacak.” diye konuştu.