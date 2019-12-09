Avanoslu çanak ustaları, AA'nın “Yılın Fotoğrafları” oylamasına katıldı

NEVŞEHİR (AA) – Nevşehir'in el sanatlarıyla ünlü Avanos ilçesinde çanak ustaları, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen ustalardan Abdullah Karadağ, haber kategorisinde Burak Akay'ın "Çanakkale'de orman yangını", yaşamda Erdal Türkoğlu'nun "Yapraklar arasında", sporda Hüseyin Yıldız'ın "Çıldır Gölü'nde kış şöleni" başlıklı karesine oy verdi.

Hüseyin Çöl ise haberde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşamda İsmail Duru'nun "Kapadokya'da balon keyfi", sporda ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğrafını oyladı.

Sporda Şebnem Coşkun'un "Su altından kıtalararası yarış" fotoğrafını seçen Şaban Topuz da haber kategorisinde "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşamda "Kapadokya'da balon keyfi" başlıklı kareyi beğendi.

Topuz, AA muhabirine, fotoğrafların her birinin ayrı güzellikte olduğunu söyledi.

Yaşam kategorisinde Kapadokya'nın simgesi haline gelen sıcak hava balonları ile çanakların bir arada olduğu fotoğraf karesini görmekten ayrıca mutlu olduğunu dile getiren Topuz, "Fotoğraflara bakarken bir yılın muhasebesini de yapmış olduk. Kimisine bakarken sevindik, kimisinde ise hüzünlendik. Emek veren tüm AA çalışanlarına teşekkür ediyorum." dedi.

Abdullah Karadağ da Anadolu Ajansını, yurt içi ve yurt dışı haberlerin güvenilir kaynağı olarak yakından takip ettiğini, oylamaya katılmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.