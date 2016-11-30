Avanos'ta değerlendirme toplantısı yapıldı

NEVŞEHİR (AA) – Avanos ilçesinde yerel yöneticiler ve kurum müdürlerinin katılımıyla değerlendirme toplantısı yapıldı.

Avanos Kaymakamı Mustafa Eldivan başkanlığındaki toplantıya, Belediye Başkanı İsmet İnce, İlçe Emniyet Müdürü Erkin Turgut, Jandarma Komutanı Astsubay Başçavuş Ali İhsan Özdiker, daire müdürleri, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsicilcileri ile muhtarlar katıldı.

Eldivan, burada yaptığı konuşmada, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünce planlanan güvenlik toplantılarının periyodik olarak sürdürüleceğini ve bu sayede kamu kurumlarının koordinasyon içinde olacağını ifade etti.

Kaymakam Eldivan, “Kamu hizmetleri ve denetimlerinde koordinasyonun sağlanması, güvenlik hizmetleri, zararlı madde ve uyuşturucuyla mücadelede asayişin sağlanması, vatandaşların can ve mal güvenliğini sekteye uğratabilecek her türlü unsurun bertaraf edilmesi için yapılan güvenlik toplantısında, kamu kurumlarının koordinasyon içinde çalışmasını amaçlıyoruz.” diye konuştu.

Toplantıda jandarmanın faaliyetleri hakkında bilgi aktaran Özdiker ise yıl boyunca yürütülen çalışmaların sonuçlarını rakamsal olarak açıkladı.

Özdiker, “2016 yılında Avanos Bölgesi sorumluluk alanında 4’ü terör olayı, 17 kaçakçılık, 127’si kişilere karşı suçlar, 68’i mal varlığına karşı suçlar, 32’si topluma karşı işlenmiş suçlar, 2’si millete ve devlete karşı işlenmiş suçlar, 65’i trafik, 101’i takip gerektiren ve 26’sı da kabahat suçu olmak üzere 442 olay meydana geldi.” dedi.

Özdiker, ilçeye giriş çıkışların emniyet müdürlüğü ekipleriyle yürütülen ortak çalışmayla denetlendiğini belirterek, bu denetimlerde çeşitli suçlardan dolayı aranan 203 kişinin yakalandığını bildirdi.

Emniyet Müdürü Turgut da toplum huzuru ve asayişini bozacak her türlü olaya karşı hassasiyetle çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.