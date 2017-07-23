Avanos'ta seyyar satıcılara yönelik operasyon

NEVŞEHİR (AA) – Avanos ilçesinde, belediye zabıta ekipleri seyyar satıcılara yönelik operasyon düzenledi.

Belediye zabıta ekipleri, kentteki dinlenme ve mesire alanlarında satış yapan seyyar satıcılara karşı operasyon yaptı. Polis ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, çok sayıda malzemeye el konuldu.

Belediye Zabıta Müdürü Mustafa Ergün, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşın huzur ve sağlığı için seyyar satıcılara göz yummayacaklarını belirterek, şunları söyledi:

“Kentin en işlek yerlerinde akşam saatlerinde ortaya çıkan seyyar satıcılar, insan sağlığını tehlikeye atabilecek gıda ürünlerini satıyor. Kayıt dışı, izinsiz ve denetimsiz satılan gıda maddelerine imha etmek üzere el konuldu. İlgililer hakkında kanuni işlem başlatıldı. Çalışmalarımız önümüzdeki günlerde de devam edecek.”