Avanos'un su şebekesi bilgisayar sistemi ile kontrol ediliyor

NEVŞEHİR (AA) – Avanos ilçesinde içme suyu şebekesi ve su depoları bilgisayar sistemi ile kontrol edilmeye başlandı.

Belediye Park ve Bahçeler Müdürü Şendoğan Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir süre önce yenilenen altyapı çalışmaları sırasında ilçenin gelişimini göz önünde bulundurarak 2 adet su deposu yapıldığını, bu çalışmalar kapsamında otomasyon sistemiyle ilgili gerekli çalışmaların da yapıldığını aktardı.

Depolarla motorlar arasında kablosuz olarak bilgi aktarımı yöntemiyle su seviyesinin ve saatlik talep oranının takip edildiğini belirten Kılıç, “Depoların denetimleri anlık olarak tek merkezden bilgisayar kontrollü yönlendirme sistemi ile sağlanıyor. Depolarda veya hatlarımızda bir sorun olduğunda bilgisayar ekranından takibi yapılabiliyor. Yeni sistem, şebekenin su ihtiyacını belirleyip, bu miktarlara ulaşıncaya kadar pompaları faal halde tutarken ihtiyaç sona erdiğinde ise otomatik kapatmayı sağlıyor. Bir arıza durumunda ise anında müdahale imkanı bulabiliyoruz.” dedi.