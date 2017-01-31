Avlanmaya “paydos” diyen balıkçılar lodos bekliyor

KONYA (AA) – Beyşehir Gölü’nün tamamen donması nedeniyle avlanmaya ara vererek “paydos” diyen balıkçılar, buzların erimesi için lodos bekliyor.

Beyşehir Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Erol Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beyşehir’de etkisini gösteren soğuk havanın ardından Beyşehir Gölü yüzeyinin tamamen donarak buzla kaplandığını söyledi.



Gölü’nün donması üzerine yaklaşık bir aydır balıkçıların avlanmadığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

“Beyşehir Gölü’nde yılbaşından bu yana balıkçılık yapılamıyor. Göl tamamen dondu. Yani, balıkçılar zorunlu olarak tatile girmiş durumda. Beyşehir Gölü’nde avlanma olmayınca balık satıcıları, tatlı su ürünü satamadığından tezgahlarında sadece deniz ürünü satabiliyor. Beyşehir çevresindeki balık fabrikaları ise işleyecek tatlı su balığı olmadığı için faaliyetlerine ara vermiş durumda.”

Göle kıyısı olan Çiftlik Mahallesi avcılarından İbrahim Erdoğan ise, “Balıkçılar olarak istirahate çekildik. Bu soğuklar devam ederse uzun süre balıkçılık yapamayacak gibi görünüyoruz ama esecek bir lodos göldeki buzlanmayı çözebilir. O yüzden, yeniden mesai yapabilmek için lodos rüzgarı bekliyoruz.” dedi.