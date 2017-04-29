Avrasya Tüneli ve bazı yollar yarın trafiğe kapalı

Yarın yapılacak olan İstanbul Güya Maratonu ile ilgili olarak saat 02.00’dan etkinlik bitimine değin Eyüp ve Fatih’te bir takım yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Güvenlik Müdürlüğünden yapılan açıklamaya kadar Eyüp ve Fatih ilçe sınırları içerisinde trafiğe kapatılacak yollar şöyle: “Silahtarağa Caddesi (Eyüp Devlet Hastanesinden Eyüp istikametine kapatılacaktır), Bahariye Caddesi, Hz. Halid Bulvarı (8 Mayıs Kavşak istikametine kapatılacak), Feshane önü, Yavedut Caddesi ( Haliç Sahil Yolu ), D-100 Kuzey Yol Haliç Köprü Bağlantı Yolu (Yavedut Caddesi Eyüp istikametine dönüş yapılmayacak), D-100 Güney Yol Haliç Köprü Bağlantı Yolu ( Ayvansaray Caddesi Balat ve Eyüp istikametine dönüş yapılmayacak), Savaklar Caddesi, Ayvansaray Caddesi ve Ayvansaray Caddesine alt cadde ve caddeler (Balat Sahil Yolu), Mürselpaşa Caddesi ve Mürselpaşa Caddesine alt sokak ve caddeler ( Balat Sahil Yolu ), Abdülezelpaşa Caddesi ve Abdülezelpaşa Cad. tabi cadde ve caddeler ( Balat Sahil Yolu ), Kadir Has Caddesi ve Kadir Has Caddesine alt sokak ve caddeler ( Balat Sahil Yolu ), Ragıp Gümüşpala Caddesi ve Ragıp Gümüşpala Caddesine ast cadde ve caddeler (Eminönü Sahil Yolu ), Cemil Birsel Caddesi, Galata Köprüsü (iki yönü olan trafiğe kapatılacaktır), Reşadiye Caddesi (Sirkeci Sahil Yolu), Ankara Caddesi Sirkeci bağlantısı, Araba Vapurları girişleri, Sahil Kennedy Caddesi (Sirkeci – Samatya Hastanesi ışıklar arası çift yönü olan arası), Gülhane Parkı sahil alt girişleri, Cankurtaran (Ahırkapı Cadde ve Ahırkapı İskele Sokaktan sahil istikametine dönüş yapılmayacaktır), Çatladıkapı (Aksakal Cadde ve Minik Ayasofya Caddesinden sahil istikametine dönüş yapılmayacaktır), Kumkapı (Kumluk Sokaktan sahil istikametine dönüş yapılmayacak), Namık Kemal Caddesi Sahil Kenndy Caddesi bağlantısı, Gazi Mustafa Kemalpaşa Caddesi Sahil Kenndy Caddesi bağlantısı (Cereyan varyant üzerinden geri çevrilecektir), Avrasya Tüneli çift yönü olan olarak trafiğe kapatılacaktır.”