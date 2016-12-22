Avrasya Tünelini kullanacaklara çok önemli uyarı…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan göre açılışı gerçekleştirilen ve bu sabahleyin itibariyle vatandaşların hizmetine açılan Avrasya Tüneli’nde özçekim çekmek isteyen vatandaşlara anonslar yapılarak uyarılar yapılıyor.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği tünelde çoğu kişinin durarak özçekim yapması üstüne tünelde vatandaşlara durmamaları için anonslar yapılmaya başlandı. Yapılan anonslarda duran araçlara güvenlik güçleri göre cezai operasyon uygulanacağı aktarıldı.

(Cenk İşver /İHA)