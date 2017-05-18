Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik: Türk siyasetindeki Berlin duvarı yıkılacak

AK Parti Adana İl Başkanlığının 85. İl Danışma Meclisi Toplantısı, Adnan Menderes Kapalı Spor Salonu’nda yapıldı. Toplantının başlangıç konuşmasını yapan AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni, tüzük referandumundaki zaferi, teşkilatların gece gündüz yoğun bir şekilde çalışarak kazandıklarını anlattı. Bundan sonraki süreçte de üzerlerine yüklenen yükün haberdar olduklarını bildiren Yeni, aynı iradeyle çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi ve Adana Milletvekili Fatma Güldemet Sarı ise anayasa referandumunun ardından 21 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti’ye tekrar üye olduğunu hatırlatarak, Erdoğan’ı 3. Olağanüstü Kongre’de genel başkan seçeceklerini vurguladı.

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik de Cumhurbaşkanlığı sistemini getiren anayasa referandumunda kazanılan zafer sebebiyle teşkilat üyelerine teşekkür etti.

Referandumla birlikte tr nin bir devrim gerçekleştirdiğini vurgulayan Bakan Çelik, “Geçmişte olduğu gibi milletin oy verdiği seçimlerden sonra vesayet makamlarının milletin yapı ettiği yönetimi hırpalaması, kuşatması şeklindeki tüm vesayet düzenlemelerine son verildi. Bundan Böyle iktidarın kurulması için yüzde 50 üstünde millet iradesi gerekmektedir. Bu, devletin yegane patronunun ahali olduğu bir sisteme geçiştir. Halk Müziği iradesine müşterek koşmaya, kısıtlamaya kalkacak hiçbir vesayet alanı bırakmadınız” dedi.

Cumhurbaşkanlığı sistemiyle artık Cumhurbaşkanının nesnel bir şekilde millete hizmet edeceğini vurgulayan Bakan Çelik, geçmiş sistemdeki bir takım Cumhurbaşkanlarının yeterince nesnel olmadığını savundu. 21 Mayıs Pazar günü yapılacak olağanüstü kongreyle Erdoğan’ın partinin başına geçeceğini hatırlatan Çelik, “Pazar günü gerçekleşecek kongre Türk siyasi hayatı için bir dönüm noktası olacaktır. Türkiye’nin büyük hedeflerine ulaşması için yeni bir ateşlemenin yapılacağı kongredir. İçeriden ve dışarıdan yapılan tüm kara propagandalara karşın referandum ardından Türkiye’nin yükselen profili herkes kadar net bir şekilde görülüyor” diye konuştu.

Bakan Çelik, birkaç hafta içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın küresel siyasi alanda yürüttüğü diplomasinin mayıs ayını dünyada Türkiye diplomasisi haline getirdiğine dikkat çekerek, Erdoğan’ın gerçekleştirdiği Hindistan, Rusya, Çin, Amerika Birleşik Devletleri ziyaretlerini anımsattı. 25 Nisan’da ise Brüksel’de NATO zirvesine katılım sağlanacağını anlatan Çelik, bu süreçte eleştiriler yapan bir takım kesimlere tepki gösterdi. Bakan Çelik şöyle devam etti:

“Türkiye büyük işler başarmıştır fakat görüyoruz Sayın Cumhurbaşkanımız devletimizi ve milletimizi yurt açık havada temsilcilik ederken Cumhurbaşkanımızın safında almak yerine diğer devletlerin tezlerini dillendiren ve Türkiye’nin tezini zayıflatmaya çalışan yaklaşımlar maalesef siyasi hayatımızın içindeki bazı partilerden siyasetçilerden gelmektedir. Halbuki Cumhurbaşkanımız o ziyaretlere bu arada Türkiye Cumhuriyeti devletini temsil ediyor. Bu tip ziyaretler söz konusu olduğunda içerideki eleştirileri, saflaşmaları bir kenarda ayrılmak lüzumlu. Gerçi bu eleştirilerin, kendi Cumhurbaşkanına karşısında başka tezleri, diğer devletlerin pozisyonlarını tutmalarının hiç itibarı değil, cümbür cemaat biliyor. Cumhurbaşkanı yabancı bir ülkede Türkiye’yi temsilcilik ederken hangi partiden olursa olsun eksiksiz tüm milletimizin desteği arkasındadır, duası arkasındadır. Dolayısıyla Türkiye’nin yükselen profilinin, milletlerarası siyasette çizdiği bu büyük devlete ait dürüst değerlendirmeliyiz. Türkiye’nin itibarını kuvvetlendirmek için yürütülen bu uğraş bitmeyecek, durmayacak, yerinde saymayacak, defalarca daha ileriye ve uzağa gidecek.”

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, yapılacak olağanüstü kongrenin arkasından Türk siyasetindeki Berlin duvarının yıkılacağını sözlerine ekledi.

Nuri Pir – Umutcan İşledici