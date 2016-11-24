Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelikten APye tepki…

AB Bakanı Çelik, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Avrupa Birliği Bakanlığı, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri hakkında data verdi. Bakan Çelik, Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinde kritik bir aşamadan geçildiğini söyleyerek, ‘’Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri kurulduğu günden bu yana en kırılgan dönemini yaşamaktadır. AB ile Türkiye’nin ilişkisi tekrar tekrar 51 takvim dönemde farklı alanlara yönlendirilmiş dönemlerde sürdü. Fakat bunun sistemli ülkü gelmesi hükümetlerimiz döneminde olmuştur. Hükümetlerimiz döneminde tam bahis tarihi alınmıştır. Tam bahis tarihi çerçevesinde reform süreci sistematik bir çerçeveye oturtulmuştur. Bu sistemli çerçeve içerisinde Avrupa Birliği’ne bütün üyelik hedefi bir devlet politikası haline gelmiştir. Bütün siyasi partiler açısından tam üyelik perspektifi partiler üstü kasıt, stratejik niyet olarak alınmıştır’’ dedi.

AB’nin kurulduğu değerler açısından değerler krizi ile karşısında karşıya olduğunu kaydeden Çelik, ‘’Bu değerler krizinden terörle mücadeleden göç krizine kadar Avrupa içerisinde Avrupa Birliği’nin varlığı ve geleceği siyasi bir kriz olmanın ötesine geçmiştir ve açık ve net bir şekilde varoluşsal bir krize dönüşmüştür. Brexit sırasında Avrupa Birliği’nin bu vakit içinde tüm bu gelişmeler karşı nasıl bir hazmetme kapasite üreteceği, bu krizleri yönetmekte nasıl bir çözüm üreteceği konusunda önemli bezginlik ortaya çıkmıştır. Avrupa’nın artan devletlerinde fazla önemli biçimde Avrupa’nın esas değerlerinin ve kurumlarının tartışıldığı çerçeve ortadadır’’ şeklinde konuştu.

Avrupa’da yapılan anketlerde aşırı sağın yükseldiğini bildiren Çelik, ‘’Avrupa Parlamentosu’nun bugün meydana çıkan kararı bizim açımızdan uzun zamandır fazla sağın taleplerine bağlı olarak asıl eğilim siyasileri yaptığı hatanın bir tezahürüdür. Burada siyasi matruşka dediğim bir matruşka var. Bu Avrupa’nın aşırı sağı tarafından üretildi. Ama başlıca akıntı siyasiler bunu yönetmekte başarı gösteremiyorlar. Matruşkanın en üzerinde Türkiye karşıtlığı var. Matruşkayı kaldırdığınızda onun altında tanıdık olmayan düşmanlığı çıkıyor, göçmen düşmanlığı çıkıyor, onu kaldırdığınızda İslamofobia çıkıyor, onu kaldırdığınızda antisemitizm çıkıyor, en köküne indiğinizde altında Eurofobia çıkıyor. Ben muhataplarıma ‘siz Türkiye düşmanlığı karşı aşırı sağa tavır edinmek yerine aşırı sağı yöneticilik etmeye çalıştığınız için sonuçta siyasetin esas kuralıdır, herhangi bir fazla sağı yöneticilik etmeye çalışırsanız, onun yörüngesine girersiniz, fazla sağ yükselir ve belli başlı akım zayıflar’ söylüyorum’’ dedi.

Ahmet Umur Öztürk