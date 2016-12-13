Avrupa ekonomisinin sağlıklı yapıya kavuşması Türkiye için önemli

Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği (ANSİAD) göre düzenlenen “Küresel Ekonomi ve Türkiye Ekonomisinin Dayanıklılığı” başlıklı 22. Akdeniz toplantısına katılan TÜSİAD Başkanı Cansen Başaran, konuşmasına İstanbul Beşiktaş’ta yaşanan terör saldırısını kınayarak başladı. Yaşananların tarifinin muhtemel olmadığını aktaran Başaran, “Yaşanan terör saldırısı hepimizi derin üzüntüye boğdu. İnsanlık dışı bu saldırıyı kınıyoruz. Dünya çalkantılı bir dönemden geçiyor. İçinde bulunduğumuz durumu düzensizlik çağı, yeni bir Soğuk Savaş, hatta vekaleten savaşlar yoluyla yürütülen yeni bir sıcak dünya savaşı olarak görebilen yaklaşımlar gün geçtikçe çoğalıyor” dedi.

“AB İLE İLİŞKİLERİMİZİN KESINTISIZ YIPRANDIĞI BİR SÜREÇ YAŞIYORUZ”

“2008 krizinden bu yanlamasına dünya ekonomisi tamamen toparlanmış değildir” diyen Başaran, “Bu şart hesaplı açıdan böylece fazla netice içermesinin yanında, siyasi anlamda da dünyayı sarsmış durumda. Bilhassa mali kriz sonrasında, küreselleşmenin milli egemenliğin önüne geçmesine yönelik bir dayanıklılık var. Gelişmiş ülkelerde küreselleşme ve göçmen karşıtlığının yükseldiğini görüyoruz. İngiltere’nin AB’den çıkma kararı alışı, Amerika’da başkanlık seçimleri, İtalya’da geçtiğimiz hafta ciddi idareli reformlar taşıyan paketin referandumda reddedilişi, Çin’de siyasal sistemin baştan içe kapanma eğilimi ve radikal sağ partilerin bazı Avrupa ülkelerinde yükseliyor oluşu, son dönemde şahit olduğumuz önemli gelişmeler. Gelişmiş ülkelerde küreselleşme ve göçmen karşıtlığının yükseldiğini görüyoruz. İngiltere’nin AB’den çıkma kararı alması, ABD’de başkanlık seçimleri, İtalya’da idareli paketin reddedilmesi, son dönemde şahit olduğumuz önemli gelişmeler. ABD’nin dünya ile ilişkilerini nasıl kurgulayacağı, Türkiye açısından da son derece manâlı olacaktır” dedi.

“AB ile ilişkilerimizin giderek yıprandığı bir işlem içindeyiz” diyen Başaran, “Burada tek bir tarafı haklı ya da hileli görmek olası değil. Müşterek olarak üyelik müzakerelerindeki süreçte iki taraf da üzerine düşeni tam olarak yapmıştır diyemeyiz. Bunun sonucunda üyelik sürecindeki ivme her iki taraftan kaynaklanan nedenlerle önce kaybedildi, ardından da geriye gidişler oldu. Avrupa ekonomisinin bizim için olan önemini sizler de mükemmel biliyorsunuz. AB idareli çerçevesi dışında kalan bir Türkiye’nin kalkınma hedefleri ciddi sekteye uğrayabilir. Ama AB üyelik perspektifini koruyan bir Türkiye ile mevcut ekonomik ilişkiler kümesi ve arz zincirleri korunabilir, siyasal demokratik değerler müşterek değerler haline gelebilir” biçiminde konuştu.

“TÜRKİYE AB İLE MÜZAKERELERDE İLERLEDİKÇE DÜNYANIN GERİ KALANIN DOĞU İLE İLİŞKİLERİ GÜÇLENİYOR”

Türkiye’ye giren aracısız olarak yatırımların yüzde 76’sının AB ülkelerinden geldiğini kaydeden Başaran, “İhracatımızın yarıya yakınını Avrupa ile yapıyoruz. Türkiye’ye gelen turistlerin yüzde 45’i AB ülkelerinden geliyor. Avrupa ekonomisinin daha sağlıklı yapıya kavuşması Türkiye için kritik öneme sahiptir. Türkiye AB ile müzakerelerde ilerledikçe dünyanın geri kalanının doğu ile ilişkileri güçleniyor. AB meslek dünyası olarak sahip çıkmamız gereken bir projedir. Küresel dalgalanmalar arttıkça, kur üzerindeki şüphe artıyor. Üreticilerimiz, ihracatlarımız için öngörülebilirlik azalıyor. Son iki yıldır yaşadığımız terör olayları ve siyasi belirsizliklere rağmen, Türkiye ekonomisi yavaşlıyor ama büyümeye devam ediyordu” diye konuştu.

“TÜRKİYE’DE SURETLE DEĞİŞEN GÜNDEM, HESAPLI REFORMLARI DETAYLI BİR ŞEKİLDE TARTIŞMAMIZA FIRSAT VERMİYOR”

Son açıklanan rakamların üçüncü çeyrekte ekonominin yüzde 1,8 oranında daraldığına göze çarpan ettiğini açıklayan Başaran, “Bu suretle tedbir almamız gereken bir alandır. Türkiye’nin minimum yüzde 5 büyümeye ihtiyacı var. Temmuz ayında yaşadığımız alçak darbe girişimi ve peşinde yaşananlar, kuşkusuz ekonomimizi etkiledi. Kayda Değer olan buradan nasıl ilerleyeceğimizdir. Türkiye’de süratle değişen gündem, idareli reformları ayrıntılı bir şekilde tartışmamıza fırsat vermiyor. Artık her şeyin akıllısı var. Her şeyin çabucak dijitalleştiği bir döneme giriyoruz. Tüm bunlar sanayi yatırımlarını da etkiliyor. Bugün bu değişimi yakalamayan şirketlerin, gelecekte ayakta kalmaları öyle olası görünmüyor. Rekabet Endeksi Raporuna göre Antalya’nın 2014 yılında 2008 yılına kadar bir basamak yükseldiğini, en rekabetçi 4. kent olduğunu görüyoruz. 2014 yılında yakalanan bu ivmenin tarım ve turizm alanında yaşanan sıkıntılar nedeni ile olumsuz etkilendiğini biliyoruz. 2050 yılında son bir yılda üretilenden daha pozitif gıda üretilmesi gerekecek. Türkiye nüfusunun 2050 yılında 95 milyona ulaşması bekleniyor. Anca düşük seyreden tarımsal verimlilik Türkiye’nin kendisine yeterliliğini sıkıntıya sokuyor” ifadelerini kullandı.

“2016 ÜLKEMİZDE TURİZMİ OLUMSUZ ETKİLEYEN EN ÖNEMLI SORUN, TERÖR VE TÜRKİYE’NİN İMAJ PROBLEMİ OLDU”

Turizmin pek fazla sektörü doğrudan etkilediği için sektörde yaşanan sıkıntıların bir domino etkisi yaptığını kaydeden Başaran “Turizm konusunda sürdürülebilirlik konusunda çalışma yapıyoruz. Alternatif turizmi çeşitlenmesi gerekiyor. Dünya turizm hareketinde için en kayda değer faktörlerden bir her birine o ülkenin güvenliğidir. 2016’da ülkemizde turizmi negatif etkileyen en manâlı sorun, terör ve Türkiye’nin imaj problemi oldu. Geleceğe güvenle bakabildiğimiz, hukukun üstünlüğünün olduğu laik ve demokratik bir Türkiye istek ediyoruz” dedi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan ANSİAD Başkanı Abdullah Erdoğan ise konuşmasında, “2001 krizinde daha sonra Türkiye’nin ekonomide dış politikada geliştirdiği hamleler dünyada parlayan yıldız olarak gösterilmesini sağladı. Türkiye yaşadığı sorunları aşacak güçtedir. Ama bunun için, Yenikapı ve demokrasi nöbetleri ruhunu kaybetmeden, geliştirmemiz gerekir. Tüzük’daki köklü değişikliklerin daha artı tartışılmasını diliyorum. Turizmde yaşanan düşüş hizmet sektörünü yüzde 8 küçülttü” ifadelerini kullandı.

TÜSİAD Başkanı Cansen Başaran söylev öncesinde ANSİAD’a dahil olan iki üyenin rozetini taktı.