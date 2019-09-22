Avrupa Hareketlilik Haftası
ANKARA (AA) – Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Ankaralı her gün ortalama 36 dakikasını trafikte kaybediyor. Yapacağımız çalışmalarla vakit ve nakit kaybını engellemeyi hedefliyoruz." dedi.
Avrupa Hareketlilik Haftası için Büyükşehir Belediyesince düzenlenen etkinliğin son bölümünde sanatçı Haluk Levent, Anıt Park'ta konser verdi.
Burada konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'yı insan odaklı şehir haline getirmek istediklerini söyledi.
"Biliyoruz ki ailelerimizin yürüyeceği yerlere ihtiyacımız var. Bisiklet yollarına ihtiyacımız var. Kent bilincini oluşturacak meydanlara ihtiyacımız var. Ankaralı her gün ortalama 36 dakikasını trafikte kaybediyor. Yapacağımız çalışmalarla vakit ve nakit kaybını engellemeyi hedefliyoruz." diyen Yavaş, Ankara'da hayata geçirilecek 56 kilometrelik bisiklet yolu projesinin teknik çalışmalarına başladıklarını dile getirdi.
– "Tüm şehri bisiklet yolları ile donatmak istiyoruz"
Bir yıl içerisinde Ümitköy'den, Tandoğan'a kadar olan pilot projenin inşaatını tamamlamayı planladıklarını aktaran Yavaş, şunları kaydetti:
"Bu pilot proje bizim için ilk adım olacak. Bu güzergahtaki karbonmonoksit oranlarını dahi hesaplıyoruz. Bisiklet yol ağını tüm Ankara'ya yaymak için Dünya Bankasından kredi talebimiz oldu. Kabul edilirse tüm şehri bisiklet yolları ile donatmak istiyoruz. Ankara'da elektrikli bisiklet işleteceğiz. İlk aşamada pilot güzergahta 17 istasyonda 400 bisikletle hizmet vereceğiz. Müjdemiz olsun, bugünden itibaren bisiklet aparatlı EGO otobüslerimiz hizmetinizde. Bir yıl içerisinde toplam 700 otobüsümüzü bisiklet taşımaya uygun hale getireceğiz."
Yavaş'ın konuşmasının ardından, etkinlikler kapsamında düzenlenen fotoğraf yarışmasında dereceye giren iki kişiye bisiklet hediye edildi.
Etkinliğe, TBMM Başkanvekili Levent Gök, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ile bazı ilçe belediye başkanları ve büyükelçiler katıldı.
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