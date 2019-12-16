Avrupa şampiyonu milli halterci Hakan Şükrü Kurnaz, okulunda coşkuyla karşılandı
KIRIKKALE (AA) – İsrail'in Eilat şehrinde düzenlenen Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Hakan Şükrü Kurnaz, memleketi Kırıkkale'deki okulunda coşkuyla karşılandı.
Erkekler 15 yaş altı 81 kilo koparmada Avrupa rekoru kırarak altın, silkmede gümüş ve toplamda yine altın madalya elde eden 10. sınıf öğrencisi Hakan Şükrü Kurnaz, eğitim gördüğü Özel Başaran Koleji'ndeki sınıfına döndü.
Burada arkadaşlarının alkışlarla karşıladığı milli sporcuyu, öğretmenleri de başarısından ötürü tebrik etti.
Basın mensuplarına açıklamada bulunan Kurnaz, çok mutlu olduğunu dile getirerek, "İstiklal Marşı'mızı okuttum. Babama sözüm vardı. Yarışma çok iyi geçti. Koparmada 136 kilo kaldırarak Avrupa rekoru kırdım. Silkmede 163 kiloyla ikinci oldum ama toplamda 299 kiloya ulaşarak altın madalya kazandım. Şampiyonadan önce 2,5 aylık bir kamp sürecim oldum. Günde çift antremanla çalıştım. Romanya'da yapılacak Gençler Dünya Şampiyonası'nın kamp kadrosuna alındım. Bunun için çalışacağım." diye konuştu.
Kurnaz, altın madalya kazanmasının ardından asker selamı vermesine ilişkin, "Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan askerlerin aileleri için şampiyon oldum ve asker selamı verdim. Bu madalyalarımı da onlara armağan ediyorum." ifadelerini kullandı.
Hakan'ın antrenörlüğünü de yapan babası Hayrettin Kurnaz ise yaşadıkları duygunun anlatılamayacağını vurgulayarak, çok mutlu ve gururlu olduğunu aktardı.
Oğlunun daha büyük şampiyonluklara ulaşacağından emin olduğunu söyleyen baba Kurnaz, "Şimdiki hedefimiz dünya şampiyonluğu ve 2024'te yapılacak olimpiyatlar. Avrupa Şampiyonası için yaklaşık 6 ay önce çalışmaya başladık. Hedefimiz şampiyonluktu. Geçen yıl ikinci olmuştu ama bizi mutlu etmemişti. 6 ay boyunca çok iyi çalıştık." değerlendirmesinde bulundu.
-
Beypazarı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Sağlam'dan şehit ailelerine ziyaret
-
Beypazarı'nda halk eğitim kursu sayısı artacak
-
Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
-
Konya'da “Orta Torosların Endemik Bitkileri” fotoğraf sergisi açılışı
-
Psikolog Bahadır Koçak, Kızılcahamam'da söyleşiye katılacak
-
MKE Ankaragücü, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.