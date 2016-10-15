ANKARA (AA) – Kazan Belediyesi, Avrupa Yerel Demokrasi Haftası kapsamında çeşitlik etkinlikler düzenledi.

Milli Egemenlik Parkı’nda bir araya gelen gençler, demokrasi, kardeşlik, sevgi ve hoşgörü yazılı yüzlerce dilek fenerini gökyüzüne bıraktı. Kazan semalarında renkli görüntüler oluştu. Etkinliğe Kazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk de katıldı.

Ertürk, burada yaptığı konuşmada, Avrupa Yerel Demokrasi Haftası’nda böylesine anlamlı bir etkinliğe katılmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Gökyüzüne bıraktıkları dilek fenerleriyle Kazan’dan tüm dünyaya kardeşlik mesajları gönderdiklerini ifade eden Ertürk, “Dünyanın hiçbir yerinde savaşlar olmasın, insanlar ölmesin, herkes huzur ve kardeşlik içerisinde yaşasın. Bu dileklerle balonlarımızı gökyüzüne bırakıyoruz.” dedi.