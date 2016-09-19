Avrupa yollarında 29 milyon 'kirli' araç

Gerçek sürüş koşullarında ölçüldüğünde Avrupa’da 29 milyon aracın sınırların üzerinde emisyon salınımı yaptığı açıklandı.

BRÜKSEL (AA) – Avrupa’da 29 milyon aracın sınırların üzerinde emisyon salınımı yaptığı bildirildi.

Brüksel merkezli Sivil Toplum Kuruluşu (STK) Ulaşım ve Çevre, “emisyon skandalı” ile ilgili yayınladığı raporda, AB yollarındaki 29 milyon aracın sınırların üzerinde emisyon değerine sahip olduğunu açıkladı.

Raporda, gerçek sürüş koşullarında değerlendirildiğinde, 2010-2014 yılları arasında üretilen 5 dizel araçtan 4’ünün, 2015 yılından beri üretilen dizel araçların da 3’te 2’sinin nitrojen azot oksit standardının 3 katı üzerinde salınımda bulunduğu belirtildi.

Avrupa’daki “kirli” dizel otomobillerin yüzde 69’unun Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere’de bulunduğuna dikkat çekilen raporda, bu ülkelerin en fazla sayıda “kirli” dizel otomobil onayı verdiği kaydedildi.

Raporda, Avrupa’da 21,4 milyon otomobilin emisyonda Euro 5 standardının, 4,7 milyon dizel otomobilin ise Euro 6 standardının üzerinde salınım yaptığı belirtilirken, hafif ticari araçların ise 2,2 milyonunun Euro 5, 700 bininin de Euro 6 seviyesine uygun olmadığı ifade edildi.

Avrupa’da en fazla sayıda emisyon standardına uyumsuz aracın Fransa’da bulunduğuna dikkat çekilen raporda, Fransa’da 5 milyon 527 bin, Almanya’da 5 milyon 321 bin, İngiltere’de 4 milyon 310 bin, İtalya’da 3 milyon 139 bin “kirli” dizel aracın yollarda olduğu belirtildi.