Avrupalı büyükelçiye tokat gibi cevap

Osmangazi Belediyesi kadar Demirtaş Mahallesi’ne yapılan meydan ve kültür merkezi inşaatının temel atma töreninde konuşan Bakan Mehmet Müezzinoğlu, “Bizim büyük hayallerimiz ve büyük hedeflerimiz var. Kardeşlik duygularını her geçen gün güçlendiren bir anlayışımız var. Bu hedeflerimizden rahatsız olanlar, birlik beraberliğimizden rahatsız olan hainler ve üstteki akıllar, bu ülkenin birlik beraberliğine kast etmek için öbür tuzakları gündemimize getiriyorlar. Bugün tekrar bir kalleş terör hadisesi sonucu 13 gencimizi evladımızı kaybettik. 55 yaralımız var. Bunların 12’si yoğun bakımda, 6 evladımızın durumu önemli. Rabbim şifa versin. Onlara inşallah sevdikleriyle beraber ömür sürmeyi nasip etsin” dedi.

Kardeşlik ve dayanışmanın daha da güçleneceğinin altını çizen Müezzinoğlu, “Yalnız 80 milyon için yok, mağdur ve mazlum bütün milletler için inadına huzur, barışma ve hak diyoruz. 5 -6 yıldır Suriye’de yüz binlerce insanın katledilmesine seyirci kalan ve medenî olduğunu iddia eden bir dünya var. İnsan hakları, hukuk, demokrasi, çağdaşlığı konuşurlar, ama hukuksuzluğun, insan katliamının en daniskasını yaparlar ya da yaptırtırlar, sonradan da seyrederler. Halep’te yaşanan dramın arkasından ne yazık ama medeniyim diyen dünyanın duyarsızlığı ya da insanlığa olan ihaneti var. BM nerede diye sorduğumuzda ara oysa bulasın. AB nerede diye sorduğumuzda ara oysa bulasın. ABD nerede diye sorduğumuzda ara ancak bulasın. İşte o çocukların, gençlerin, annelerin, yaşlıların, 10 binler, 100 binlerle insanın öldürüldüğü katliam organizasyonunda onları bulursunuz” diye konuştu.

BÜYÜKELÇİYE TOKAT GİBİ YANIT

Türkiye’nin daha fazla kolaylık, barışma ve kardeşlik demekten geri durmayacağını belirten Müezzinoğlu, “ 6 yıldır bu ülkede 3 milyon Suriyeli kardeşimizi kendi evlatlarımız gibi görüyoruz. Bugün için Türkiye’de 160 binin üstünde Suriyeli anne doğum yaptı. Hiç bir Suriyeli anne, bizim annelerimizden daha öbür yerlerde doğum yapmadı. Aynı hastanelerde doğum yaptı. 160 binin üstünde Suriyeli bebek bu topraklarda dünyaya geldi. Türk bayrağının aşağıda büyüyecek ve insanlığa hoş örnek olmanın gereklerini yapacaklar. Hiç bir bebek bizimkilerden ayrı muamele görmedi. Ama dün bir Avrupa Birliği ülkesinin büyükelçisi ve UNİCEF’in Türkiye temsilcisi ziyarete geldi. Türkiye’deki Suriyeli çocukların şartlarını konuşmak istediler. Onların şartlarını nasıl iyileştireceğimizi sordu. zorlama olmadığını söyledim. ’3 milyon Suriyeliyi Avrupa olarak paylaşalım, sonra hangi çocuğun ideal şartlarda olup olmadığını her zaman beraber ölçelim’ deyince renkleri attı. Suriyeli çocukların Türkiye’deki şartlarının ideal olması gibi ahlaksızca, hukuk dışı bir talebi Türkiye’den istiyorlar. 10 tane Suriyeli çocuğa bakmamış, aşısını yapmamış. Ama biz burada milyonlarca Suriyeliye bakıyoruz” dedi.

850 bin Suriyeli çocuğun 500 bininin eğitim gördüğünü anlatan Müezzinoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“350 bin Suriyeli çocuk eğitimden yoksun. Siz bir tane mektep, bir sınıf, 10 öğretmen finanse ettiniz mi? Yok. Peki ideal şartların olmasını sorgulama hakkını nasıl buluyorsunuz kendinizde? Bu medeniyim diyen batı sahtekar değil çok yüzlü. İşine geliyor, insan hakları ve hukuk diyor. İşine geliyor, çocuk hakları diyor. Senin yapıp yapmadığına bakarım. Hadi oradan deyip, biz işimize devam edeceğiz. İnsani vicdanımızla dünyanın karşı başımız dik, alnımız açık duracağız. Onlara ders verecek değin metin, ferasetli, gözü kara, asil bir millete sahibiz” şeklinde konuştu.

Hemen 10 binlerle Haleplinin de geleceğini bildiren Müezzinoğlu, “Halep’te katliam işliyorlar. Mağdur ve mazlumların kurtarılmasına bile seyirci kalıyorlar. Orada konvoylara alev edilen gruplara her türlü desteği veriyorlar. Orada insanlık suçu işliyorlar. İnşallah bunları aşacağız” dedi.