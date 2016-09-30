Avukat Altınsoy: Hedefimiz çözüm odaklı bir baro oluşturmak

Birlik Grubu Konya Barosu Başkan Adayı Avukat Suat Altınsoy, sadece günü kurtaracak uğraşlar içerisinde olmak ve projeler üretmenin artık çok demode bir idare anlayışı olduğunu belirterek, bugünün ihtiyaçlarına yanıt ararken yarının ihtiyaçlarının da dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Birlik Grubu Konya Barosu Başkan Adayı Avukat Suat Altınsoy, 1 Ekim’de başlayacak olan ve yetişkinlik sağlanması halinde 2 Ekim’de oy kullanma işleminin gerçekleşeceği Seçimli Olağan Genel Kurula “Sorun çözen, dinç baro” hedefiyle girmeye hazırlanıyor. Sadece günü kurtaracak uğraşlar içinde elde etmek ve projeler üretmenin artık çok demode bir yönetim anlayışı olduğunu gösteren Avukat Suat Altınsoy, “Bugünün ihtiyaçlarına yanıt ararken yarının ihtiyaçlarını da dikkate almanız gerekmektedir. Yeni dönemde baro yönetim anlayışımız bu temel bakış açısı üstüne inşa edilecek. Alanında birincil olan birçok yeni projelerimiz ile öbür şehirlerdeki meslektaşlarımızın hayatlarına da pozitif dokunuşlar gerçekleştireceğimizin farkındayız. Baromuzu, kararların iki yılda bir yapılan seçimler ile belirlenen kurullar yoluyla alındığı bir kurum olmaktan çıkaracağız. Konya Barosu bünyesinde etkinlik bildiren merkezlerde etkin tahsis elde etmek isteyen meslektaşlarımıza her türlü huzur sağlanacaktır. Günün şartlarına göre değişen ihtiyaçlara yanıt verecek yeni merkezler (Mesleki Dayanışma Merkezi, Engelli Hakları Merkezi, Dış İlişkiler Merkezi ve Hayvan Hakları Merkezi gibi) oluşturulacaktır. Keza kesin sayının üstünde meslektaşlarımızın tahsis yaptığı ilçelerde bu merkezlerin şubeleri açılacak” dedi.

“Hedefimiz çözüm odaklı bir baro oluşturmak”

Sorunlar aleyhinde bahaneler üreten ve çözümsüzlükleri çözüm gibi sunan bir yaklaşım içerisinde olmayacaklarını açıklayan Avukat Altınsoy, “Hedefimiz çözüm odaklı bir baro meydana getirmek. Adliye’deki ücretli otopark sorunu, mahkeme kalemleri ve icra müdürlükleri arasındaki uyumsuzluklardan doğan sorunlar, ticari sicil belgesini almak için Ticaret Odası’na gitmek zorunda kalınması gibi problemlerin çözümü bu gösterme açımızın gereği gündemimizde. Bu ve sanki sorunların farkındayız ve çözüm yollarını biliyoruz” şeklinde konuştu.

Konya Barosu olarak bugün itibariyle bin 774 üyesi olan bir aile olduklarını ifade eden Altınsoy, “Bu dek büyük bir yapı olmamıza karşın, meslektaşlarımız arasındaki ilişki oldukça dostça ve birincil derecededir. Baronun bu yapıyı, kucaklayıcı ve hatta tamamlayıcı bir misyonu olmalıdır. Bütün sığ ayrımcılıklardan kendisini rafine etmiş baro yönetimi olarak bütün üyelerimize eşdeğer mesafede durmak ve tarafsızlığımızı korumak bugünden sizlere ve kamuoyuna verilmiş bir sözümüzdür” dedi.

Avukat Altınsoy, Konya Barosu seçimlerini kazanmaları halinde, “Metamorfoz Atölyesi”, “Baro Prestij Kart”, “Kaşif Baro Etkinlikleri” gibi dağıtılmış sosyo-ekonomik projeleri de hayata geçirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.