Avustralyalılar dedelerinin mezarında!

Şafak ayininin ardından ‘yalnız çam’ anlamına gelen “Lone Pine Anıtı’na koşan Avustralyalılar, atalarının mezarlarını ziyaret ederek çiçek bıraktı. Avustralya Anıtı’ndaki törende Avustralya Dışişleri Bakanı Julie Bishop günün kasıt ve önemine dair bir konuşma yaptı. Saygı duruşunun gerisinde Türkiye ve Avustralya bayrakları göndere çekildi. Ardındaki protokol göre anıta çelenkler bırakıldı. Anıttaki törene gelen Avustralyalılar mezarları ziyaret etti.

Abdullah Çibir – Samet Dürüst