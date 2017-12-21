Avustralya’nın kayıp denizaltısının enkazı 103 yıl sonra bulundu

Avustralya’nın 1. Dünya Savaşı sırasında kaybolan deniz altısının enkazı 103 yıl sonra Papua Yeni Gine açıklarındaki York Dükü adalarında 300 metre derinlikte bulundu.

Avustralya hükümeti, bu keşifle Avustralya tarihinin en büyük deniz gizemini çözdüğünü açıkladı. Avustralya’nın 1914 yılından kaybolan deniz altısı müttefiklere ait olup 1.Dünya Savaşı esnasında kaybolan ilk denizaltıydı. HMAS AE-1, 35 kişilik Avustralya ve İngiliz mürettebat ile kaybolmuştu. Deniz altını bulan arama ekibi, hayatını kaybedenler için kısa bir anma töreni gerçekleştirdi. Hükümetin, hayatını kaybeden mürettebatın yakınlarıyla iletişime geçmeye çalışacağı belirtildi.