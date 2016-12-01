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Avusturyada Ayyıldız istilası

Avusturya’nın son zamanlardaki Türkiye karşıtı tutumuna tepki bildiren Ayyıldız Tim adlı hacker grubu, 100 bin üyesi ile Avusturya devlet sitelerine siber saldırıda bulundu.

01 Aralık 2016 Perşembe, 23:34
avusturyada-ayyildiz-istilasi

Avusturya’nın son zamanlardaki Türkiye karşıtı tutumuna tepki bildiren Ayyıldız Tim adlı hacker grubu, 100 bin üyesi ile Avusturya devlet sitelerine siber saldırıda bulundu. http://www.ternitz.gv.at internet sitesine girmek isteyenler, “Ayyıldız Tim Siber Ordusu göre hacklendiniz” yazılmış görsel ve ezan sesiyle karşılaştı.  

Onur Emre Durak 

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