Avusturyada Ayyıldız istilası

Avusturya’nın son zamanlardaki Türkiye karşıtı tutumuna tepki bildiren Ayyıldız Tim adlı hacker grubu, 100 bin üyesi ile Avusturya devlet sitelerine siber saldırıda bulundu. http://www.ternitz.gv.at internet sitesine girmek isteyenler, “Ayyıldız Tim Siber Ordusu göre hacklendiniz” yazılmış görsel ve ezan sesiyle karşılaştı.

Onur Emre Durak