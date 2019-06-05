Ayakkabı tamircisi kick boksçunun hedefi dünya şampiyonluğu

NİĞDE (AA) – ABDULLAH ÖZKUL – Üniversiteyi bitirdikten sonra baba mesleği ayakkabı tamirciliğine başlayan ve 22 yıldır yaptığı kick boksta veteranlarda Avrupa Kupası'nda zirveye çıkan Mehmet Tayfur, gözünü dünya şampiyonluğuna dikti.

Mehmet Tayfur (42), yaklaşık 17 yıl önce Niğde Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi tarih bölümünden mezun olduktan sonra alanıyla ilgili iş bulamayınca baba mesleği ayakkabı tamirciliğine başladı.

Üniversite yıllarında tanıştığı kick boksa da devam eden Tayfur, çeşitli müsabakalara katıldı.

Akşamları spor salonunda antrenörlük yapan Tayfur, nisan ayında Antalya'da düzenlenen 4. Uluslararası Açık Kick Boks Avrupa Kupası'nda mücadele etti.

Tayfur, veteranlarda 74 kilogramda "point fighting"de şampiyon oldu.

Kick boksa büyük bir tutkuyla bağlı olan Tayfur, bu yıl yapılması planlanan dünya şampiyonasında da kürsünün zirvesine çıkmayı hedefliyor.

Tayfur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1998 yılında Niğde Üniversitesi'ne gittiğini ve o dönemlerde antrenör Ali Kale sayesinde kick boksa başladığını söyledi.

Mezun olduğu bölümle ilgili işe giremediğini anlatan Tayfur, "Baba mesleği ayakkabı tamirciliğine başladım. Bu arada sporu da bırakmadık. Ali hocamla birlikte müsabakalar katıldık. Zamanla yaşımız ilerledi veteran maçlar olmaya başladı. Ali hocamın teşvikiyle Avrupa Kupası'na katıldım ve orada birinci oldum. Madalyamızı ve kupamızı alıp, memleketimizi geldik." diye konuştu.

– "Zor oluyor ama ikisini de seviyoruz"

Tayfur, daha iyi başarılar elde etmek için öğrencileriyle yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Her sabah ayakkabı tamircisi dükkanını açtığını dile getiren Tayfur, şunları kaydetti:

"Akşam da kendimize en iyi aktivite olarak sporu tercih ediyoruz. Salona gidiyoruz, çalışıyoruz. Zor oluyor ama ikisini de seviyoruz. Biri geçim, biri de zevk, ikisiyle de uğraşmaya çalışıyoruz. Hedefim, daha çok çalışıp dünya şampiyonu olmak. Dünya şampiyonasında da derece yapıp, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Sporun yaşı yok, her seviyede 7'den 70'e herkes spor yapabilir. Benim bir yerime bir şey olur diye düşünmeyin, biz bu sporu kontrol altında yapmaya çalışıyoruz. Bence futbol bizim spordan daha tehlikeli, bizimki daha tehlikesiz. Herkesi kick boksa bekliyoruz."