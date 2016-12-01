Ayakkabısını bağlayamaz hale geldi 35 kilo verdi

Çocukluğundan beri defalarca fazla şişman olduğunu söyleyen ve çevresinin baskısına rağmen bir türlü zayıflayamayan Kuzey Kıbrıslı 24 yaşındaki Meliha Kaya, yüksek lisans öğrenimi için geldiği Manisa’da beslenme uzmanı Sevgi Gökçen Erkün Eryılmaz gözetiminde 7 ayda 35 kilo verdi. Fazla kiloları yüzünden bundan böyle ayakkabılarını bile bağlayamaz ülkü geldiğini ve 95 kilo ile diyete başladığını anlatan Meliha Kaya, “95 kiloydum. 7 aylık bir süreçte 35 kilo vererek 60 kiloya ulaştım. Bu sürece ayakkabımı bağlayamamıştım ve zayıflamaya karar verdim ve başladım. Şuan rahatlıkla ayakkabımı bağlayacak durumdayım. Diyetisyene danışarak bu yola başladım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşıyım. Manisa’da Celal Bayar Üniversitesi Finansal Hukuk Yüksek Lisans öğrencisi olduğum için bulunmaktayım. Ailemin hep baskılarıyla işte ‘Kızım fazla kilolusun, kilo ver artık, yeter bu değin’ diyerek, dost çevrem akrabalarım hepsi bu konuda baskıcı oluyordu ama ne yazık fakat ben zihnimde bu konuya yeterince adapte olamamıştım. Kendimi hazırlayamadığım için bir türlü başlayamamıştım. Öncelikle azim, katlanma ve zaman zorunlu. 95 kiloyken bütün hareketlerim kısıtlıydı. Ayakkabımı bağlayamıyordum, merdiven çıkarken çok zorlanıyordum. Derhal 35 kilo vererek gerçekte kendimi fazla hafif hissediyorum. Ayakkabımı çok rahatlıkla bağlayabiliyorum, merdivenleri iki iki, üç üç çıkıyorum. Bu süreçte inişli çıkışlı anlar oldu” dedi.

“Alışılmışlık haline geldi”

Diyet yaparken hiç zorlanmadığını anlatan Kaya şunları söyledi:

“Bazı haftalar kilo kaybı, bir kilo, bazı haftalar 500 gram oldu ama hiçbir şekilde yılmadım. Diyet sürecimde hiçbir şekilde zorlanmadım. Diyetisyenimin yazdığı perhiz listesini harfi harfine uyguladım. Yasaksız diyet diye tabir ediyorum. Çünkü gerçekte ‘Şu yasaktır’, ‘Şunu yemeyeceksin’, ‘Şu yoktur’ gibi bir şart listemizde söz konusu olmadı. Her şeyden yedim, miktarı önemliydi bizim için. Miktara uyarı ederek her şeyi sınırında, düzeyinde yemiş bulundum. 2-3 kilo dek bir fazlalığım kaldı. Ondan sonradan bu dinç diyet durumu sona erecek ve hayatım her tarafında bu şekilde devam edecek. Zorlanacağımı hiçbir şekilde düşünmüyorum. Çünkü bu durum alışkanlık haline geldi. Doğrusu yaptığım koskocoman hataların farkına vardım ve bu hataları bundan böyle yapmayacağım”

“Pes etmek yok”

Kıbrıs’a gittiğinde ailesinin ilk tepkisini de anlatan Kaya, “Kıbrıs’a birincil gittiğimde 88 kiloydum. Ailem ‘ne dek kilo vermişsin’ dedi. Baktığınızda sahiden 7 kiloydu ama gözle görülür bir farktı. Acilen birçok arkadaşım ‘Bu sen misin?’, ‘Sana ne olmuş, ne dek zayıflamışsın’ dedikçe ben daha da motive oluyorum ve her sorana diyetisyenimi öğüt ediyorum. Şuan 60 kiloyum. Kilomdan fazla memnunum. Benim yağ oranım fazla yüksekti. Şuan Allah’a şükür adi düzeylere indi. Kilom zaten çok fazlaydı bayağı düzeylere indi. Beni görüp bana imrenerek sağlıklı beslenmeye başlayacak olan arkadaşlara da tavsiyem şu olsun: vakit, sabır, azim, irade. Muhakkak ve emin bir diyetisyene danışılmalı. O an gelir ve dersiniz: ‘Ben yapamıyorum, pes edeceğim’ dediğiniz lahza sizin dönüm noktanızdır. İşte o an pes etmezseniz sonuç böyle olur” şeklinde konuşarak artık kendisiyle barışık biri haline geldiğini de dile getirdi.

Beslenme Uzmanı Sevgi Gökçen Erkün Eryılmaz ise, “Meliha Hanımla ortalama 7 ayda bu kiloyu verdik. Bu süreci verirken kendisi gayet iradeli bir şekilde davrandı. Bu 7 aylık süreçte kesinlikle hiçbir şekilde bir hap yöntemiyle bir yol almadık sadece spor ve diyet vardı. Diyette de sağlıklı gıda şeklinde yol aldık. 3 ana öğünümüz ve ara öğünlerimiz edinmek kaydıyla diyetimizi uyguladık. Özel günlerinde özel gitmek istediği sosyal ortamlarda diyetini oraya adapte ederek bir yol aldık ve azmiyle bu süreci tamamladık” diyerek, spor ve sağlıklı beslenmenin aşırı kilolardan kurtulmanın en önemli etkenlerinden olduğunu söyledi.

Vefalı Cangel

