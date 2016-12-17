Ayakları ile hayata tutundu

Adıyamanlı Ayşe Işık, hayata ayakları ile tutundu. 5 yaşındayken iki kolunu da helezon makinesine kaptırarak kaybeden Işık, yaşama sıkı sıkı tutunarak ayakları ile yaptığı resimlerden sergiler açtı. Son olarak kendi hikayesini kaleme alan ve “Azim varsa engel yoktur” diyerek “Ayaklarımla Tutundum Hayata” adlı kitabını yayımlayan genç yazan Ayşe Işık, kitabını Çorlu’lu okurları için imzaladı. Çorlu’da etkinlik gösteren Mostar Kırtasiyede, düzenlenen imza gününe katılan ve kitabını ayakları ile imzalayan Ayşe Işık, hayat hikayesini anlattığı kitabını okuduğu bir kitaptan esinlenerek yazdığını söyledi.

Ayşe Işık, “5 yaşındayken iki kolum da helezon makinesine kaptırdım. 7 yaşında okula başladım. Birincil dönem ayaklarımı kullanmayı bilmiyordum daha sonra annem, ailem ve öğretmenim doğru ayaklarımı kullanmayı öğrendim. Lise 2’ye kadar orada okudum. daha sonra İstanbul’a taşındım. Devlete Ait de çocukluğumdan beri de seviyordum. Özel bir hocam oldu kendisinden ders alarak fotoğraf yapmaya başladım. Sergiler için resimler yaptım” dedi.

Takriben 2 senedir kitabıyla uğraştığını açıklayan Işık, “Kendi hayatımı kitaba dönüştürdüm. İmza günlerine katılıyorum. Adıyaman’dan geliyorum, Malatya’da Karabük’te imza günlerine katıldım. Güzel geçiyor, ilgi hoş halk müziği da nasıl resim yaptığımı bu kitabı nasıl yazdığımı merak ediyor. Yazmayı fazla seviyorum. Bazen kendi kendime oturup yazıyordum. 2 sene dek önce son ayağım adlı kitabı okuyunca kendi hayatımı kitaba dönüştürmeye karar verdim. Zorlandığım hiç bir şey yok. Engeli olan kişilere çağrıda da yer alan onların da üretken olup topluma karışmalarını diğer insanlardan ayrı olmadığımızı göstermelerini istiyorum. Evlerine kapanmaları yerine insanların içinde olsunlar. Yarın ne olacağımız belirli değil. Herkes potansiyel engelli” biçiminde konuştu.

Engellilere çağrıda da bulunan Işık, “Üretken olup topluma karışmalarını istiyorum, diğer insanlardan öbür olmadığımızı göstersinler. Böylece çok insan bizim işe afacan olduğumuzu düşünüyorlar” diye konuştu.

Serdar Şahin