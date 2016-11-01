ayazma-kilisesine-ilk-kazma-vuruldu

Ortodoks dünyası için tanrısal farzedilen ayazmaya birincil kazma vuruldu. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kazıbilim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özyiğit ve restorasyonu üstlenen firmanın yetkililerinin de hazırlanmış bulunduğu törende önce devlete ait protokolü imzalayan Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, bir işe başlamanın bitirmenin yarısı olduğunu belirtti. Gençer, “Ayvalık’a bu değeri her yerde kazandırmak hepimizin görevidir. Bu restorasyonda Kültür Bakanlığı’mızın herhangi bir desteği değil. Çünkü biz talepte bulunmadık. Bu değerin tekrar kazandırılması için bir kampanya başlatıyoruz. Bu restorasyon bağışçıların destekleriyle olacak. Ilk desteği veren de Coca-Cola’nın ceo’su Muhtar Büyük Kasaba oldu. Şerif Kaynar ve Ayvalık Belediyesi oldu. Ayvalık Belediyesi bu yapıyı doğru bir restorasyonla kazandıracak. Bu restorasyonumuzun haricen Ayvalık’ın bir diğer önemli kültürel değeri olan Aya Triada Kilisesi’nin restorasyonu da Kültür Bakanlığı’nın desteğiyle önümüzdeki süreçte başlayacak. Bunun için araştırmalar sürüyor” dedi.

Başkan Gençer, Ayazma Kilisesi’nin tanıdık olmayan turistlerin ziyaretine açık olacağını belirterek, “başkaca ayazmamızda minik resim sergileri ve ufak çapta müzik dinletileri yapılabilecek” diye konuştu.

Prof Dr. Ömer Özyiğit ise, “Restorasyon süreci bir önceki belediye başkanı vaktinde ele alınmıştı. Böyle bir yapıyı ayağa kaldırmak önemli. Bu yapı restore edildikten sonradan Ayvalık’ın turizmine de çok büyük katkılar sağlayacak” diye konuştu.