ANKARA (AA) – Çubuk ilçesinde birinci etabı tamamlanan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Külliyesinde öğretim başladı.

Yeni öğretim yılı öncesinde külliyede düzenlenen kokteylde konuşan Rektör Prof. Dr. Metin Doğan, 5 yıldır hasretini bekledikleri külliyenin hizmete girdiğini söyledi.

Külliyede ilk etapta 4 bin 500 öğrencinin öğretim gördüğünü belirten Doğan, şöyle konuştu:

“Külliyede 7 fakülte eğitim verecek. İnsan ve Toplum Bilimleri, Siyasal Bilimler, İşletme, İslami Bilimler, Güzel Sanatlar, Mimarlık, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültelerinde yaklaşık 4 bin 500 öğrenci ile eğitim-öğretime başlamış durumdayız. Binalarımız Osmanlı ve Selçuklu mimari tarzında yapılmış binalardır. İçleri ise günümüze haiz akıllı binalar olarak düzenlenmiştir. Bu binaları bugün hizmete açmaktan çok büyük gurur duyuyoruz. Belki de Türkiye’deki en güzel üniversite binasıdır. Bu konuda da iddialıyız.”

Doğan, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çubuk Belediyesinin imkanlarıyla külliye için yoğun bir ulaşım ağına sahip olduklarını belirterek, “Bugün ilk gün olmasına rağmen ulaşımla ilgili hiçbir problemle karşılaşılmadı. O yüzden öğrencilerimizde gayet mutlular.” diye konuştu.

Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan da külliyenin diğer etapların tamamlanması ve metronun Çubuk’a kadar gelmesiyle ilçenin eğitim şehri olacağını bildirdi.

AK Parti Çubuk İlçe Başkanı Baki Demirbaş ise öğrenci ve öğretim üyelerini görmenin, ilçe adına gurur verici bir tablo olduğunu kaydetti.