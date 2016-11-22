AYBÜ Külliyesinden ilçe merkezine bulvar açılıyor

ANKARA (AA) – Çubuk ilçesinde kurulan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Esenboğa Külliyesinden ilçe merkezine uzanacak bulvar için çalışmaların başladığı bildirildi.

Ankara’nın 5’inci devlet üniversitesi olan AYBÜ’nün Esenboğa Külliyesi’nden, ilçe merkezine uzanacak ve ilk etapta Dumlupunar, Esenboğa ve Güldarpı mahallelerini birbirine bağlayan 40 metrelik bulvarın çalışmaları başladı.

Çubuk Belediyesinin talebi üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri tarafından yapımına başlanılan bulvarın, Güldarpı Mahallesi’nden Ankara Bulvarı’na bağlanacağı, 40 metre genişliğinde 5 kilometre uzunluğunda olacağı belirtildi.

AYBÜ Esenboğa Külliyesi ile ilçe merkezi arasındaki mesafeyi kısaltacak yolda çalışmaların başladığını belirten Çubuk Belediyesi Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Karakuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bulvarın trafiğe açılmasıyla hem önemli bir ana ulaşım aksı olacağını hem de bölgeye ticari bir hareketlilik kazandıracağını söyledi.

Bulvarın ilçe trafiğine önemli katkı sağlayacağını kaydeden Karakuş, şöyle konuştu:

“AYBÜ Külliyesini Ankara Bulvarına bağlayacak bulvar, aynı zamanda Dumlupınar, Esenboğa ve Güldarpı mahalleleri arasında da önemli bir ana ulaşım aksı olacak. Yol açımı başlayan 40 metrelik genişliğindeki bulvar, alt ve üstyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla güzel bir bulvar olacak. Bulvarın toplam uzunluğu 5 bin metre olacak. Ayrıca bölgede imar çalışması tamamlanan alanlarda imar yolların açılması da başladı. Yeni açılacak imar yollarının toplam uzunluğu ise 20 bin metre olarak hesaplandı.”

Açılacak yeni bulvar için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’e teşekkür eden Karakuş, yeni yol açım ve asfaltlama çalışmalarının devam edeceğini sözlerine ekledi.