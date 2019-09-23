AYBÜ Meslek Yüksekokulu eğitim öğretime törenle başladı
ANKARA (AA) – Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Sağlık Meslek Yüksek Okulu ve Meslek Yüksek Okulunda 2019-2020 eğitim öğretim yılını düzenlenen törenle başladı.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Çubuk Yerleşkesinde Konferans Salonu'nda gerçekleşen törene, Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, Belediye Başkanı Baki Demirbaş, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Çam, Jandarma Komutanı Baki Üstüner, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende konuşan AYBÜ Sağlık Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Ayhan, yerleşkelerinde iki adet yüksekokul olduğunu ve bunlarda toplam 17 bölümün eğitim öğretim verdiğini söyledi.
Okullarında bu yıl bin 700 öğrencinin eğitim öğretim gördüğünü hatırlatan Ayhan, öğrencilerinin tarihi ve doğal güzellikleri olan yerleşkede doğayla iç içe eğitim göreceklerini ifade ederek, şunları söyledi:
"Meslek yüksekokullarımızın 320 dönümlük doğal ve tarihi değerlerine sahip bir yerleşke içerisinde olması, genç ve dinamik öğretim kadrosuna sahip olması ve okullarımızın kamu ve özel kuruluşlarla güzel bir ilişki içerisinde olması siz değerli öğrencilerimiz için büyük bir avantaj oluşturmaktadır. Tarihi mekan diyorum, çünkü burası 1900’lü yıllardan bu tarafa Türk Silahlı Kuvvetlerine hizmet eden bir mekandı. Doğal diyorum çünkü içerisinde yüzlerce meyve ağacı, binlerce çam ağacı, sincaplar ve atların bulunduğu bir yerleşkedir. Öğrencilerimiz doğal güzelliklerin içerisinde eğitim öğretim faaliyetlerine devam edecekler. Eleştirel düşünebilen, sorumluluğunun bilincinde mezunlar yetiştirerek bu alanlarda ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman ihtiyacına katkıda olmak amacındayız.
Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ise Çubuk’un her alanda geliştiğini ve bunda üniversitenin de katkısı olacağını söyledi.
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AYBÜ Meslek Yüksekokulu eğitim öğretime törenle başladı
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