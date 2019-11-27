AYBÜ Rektörü Aydınlı, Çubuk Şehir Müzesini inceledi

ANKARA (AA) – Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı, incelemelerde bulunduğu Çubuk Şehir Müzesi’nin mutlaka gezilmesi gerektiğini söyledi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı ziyaret eden ve daha sonra üniversiteye irtibat bürosu olarak tahsis edilen Tarihi Musa Ünsal Konağını inceleyen AYBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı, Çubuk’un tarihi derinliği, kültürel derinliği ve doğal güzelliği bulunan bir ilçe olduğunu söyledi.

Daha sonra Çubuk Şehir Müzesini gezen Rektör Aydınlı, Çubuk Şehir Müzesi'nde bulunan tarihi eserleri ve 1402 Ankara Savaşı Panoramasını tek tek inceleyerek, Çubuk tarihi hakkında Başkan Demirbaş’dan ve tasarımcı, ressam Halil Basri Uluğ’dan bilgi aldı.

Müzeler sergilenen eserleri ayrıntılı olarak inceleyen Rektör Aydınlı, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye’nin hemen hem her yerini gezdiğini ve gittiği her yerde müzeleri ziyaret ettiğini kaydetti.

Çubuk Şehir Müzesi kadar kendi kültürünü, medeniyetini bu kadar zengin yansıtan başka bir müze görmediğini vurgulayan Aydınlı, Ankara’da mutlaka gezilmesi gereken yerlerden biri olduğunun altını çizdi.

Üniversite olarak Ankara Araştırma Merkezi kurduklarını dile getiren Rektör Doğan, şunları söyledi:

"Bu şekilde kendi kültürünü medeniyetini bu kadar zengin yansıtan başka bir müze görmedik. Kendi öz değerlerine, kültürlerine sahip çıkmışlar. Biz de Ankara Araştırma Merkezi kurduk. Özellikle Çubuk’un kültürel yapısını, tarihi yapısını ortaya çıkarma ve bunu bilimsel anlamda ortaya çıkarma hem de uluslararası mekanlarda makale olarak sunmak istiyoruz. Tabi bu müzenin tanıtımı konusunda bir eksiklik var gibi geldi. Çünkü Ankara’daki bürokratlar ya da memurlar Cumartesi Pazar yakın yerleri gezmek istiyorlar. Burası gidilebilecek en güzel yerlerin başında geldiğini düşünüyorum. Bizler de özellikle üniversitemizin hocaları başta olmak üzere öğrencileri buraya bir oryantasyon eğitimi için getirmeyi düşünüyoruz. Çubuk gerçekten gizli bir hazine, keşfedilmemiş bir hazine. Bunu biz bugün keşfettik. Üniversitemizdeki öğrencileri buraya kültürel gezi olarak yönlendirmek istiyoruz. Üniversitemiz gerçekten tarihi derinliği, kültürel derinliği olan bir bölgede. Bu konuda başta sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli bir tercih olmuş burası. İnşallah biz bu tercihi daha da taçlandıracağız."