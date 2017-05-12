AYBÜ'den “Eğitimde ve Kariyerde Zirveye Tırmanış” semineri

ANKARA (AA) – Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu öğrencilerine “Eğitimde ve Kariyerde Zirveye Tırmanış” semineri verildi.

AYBÜ Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu (MYO) Konferans Salonu’nda kişisel gelişim uzmanı Alişan Kapaklıkaya tarafından verilen seminere, MYO Müdürü Prof. Dr. Aytünç Ateş, okul sekreteri Osman Şahbudak, öğrenciler ve akademisyenler katıldı.

Kişisel Gelişim Uzmanı Kapaklıkaya, çalışma hayatında kariyer yaparken zirveye nasıl tırmanılması gerektiği konusunda katılımcılara bilgi verdi.

Başarı hikayelerini aktaran Kapaklıkaya, şöyle dedi:

“Her insan mutlaka kendi alanında başarılıdır. İnsan, hayatı boyunca mutlu olabilmesi için öncelikle kendini en iyi şekilde tanıması gerekiyor. Her insan kendi içsel iletişimini iyi bir şekilde gerçekleştirmelidir. Sevdikleri işi yapanlar da huzurlu bir hayat yaşarlar ve daima zirveye tırmanırlar. Huzursuz bir hayata mahkum olanlar, bir şey üretemez, zirveye tırmanamaz, yeni icatlar yapamazlar.”

MYO Müdürü Prof. Dr. Aytünç Ateş ise, seminere gösterilen yoğun katılımdan dolayı öğrenci ve öğretim görevlilerine teşekkür etti.