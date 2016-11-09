Ayçiçeğinden sanat eseri yapıyor

ÇANKIRI (AA) – Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim İş Öğretmenliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi Sefer Oruç, ayçiçeklerinden “ay yüzler” ismini verdiği sanat eserleri yapıyor.

Çankırı’da ailesiyle yaşayan, daha önce boynuzlardan hazırladığı balık figürlerinin yer aldığı “Metamorfoz” adlı ilk kişisel sergisini açan Oruç, şimdi de “insan yüzünü yansıttığı” ayçiçeklerinden eserlerini beğeniye sunmayı hedefliyor.

Oruç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ayçiçeklerinin, istediği şekilleri oluşturmak için iyi bir obje olduğunu söyledi.

Hasat döneminde topladığı ayçiçeklerini ailesiyle yaşadıkları evde depoladığını belirten Oruç, “Evimizin hemen yan tarafında bulunan kulübede, okulumdan ve derslerimden fırsat buldukça ayçiçeklerini işliyorum.” dedi.

Eserlerini nasıl hazırladığını anlatan Oruç, “Tarlalardan topladığım ayçiçeklerini kurutarak saklıyorum. İşlem yapacağım zaman ıslatıyorum. Belirli kıvama geldikten sonra elimle istediğim şekli veriyorum. Sonra elimle bükerek ya da düzelterek insan sureti ortaya çıkarıyorum. Bu eserlerime ‘ay yüzler’ ismini veriyorum.” ifadelerini kullandı.

Oruç, eliyle genel hatları oluşturduktan sonra detayları çalıştığını, dremel cihazıyla ayçiçeğindeki fazlalıkları temizleyip suretin belirgin şekilde ortaya çıkmasını sağladığını kaydetti.

Doğanın, insanın bir parçası olduğuna dikkati çeken Oruç, “Bana göre doğa, insanın yansımasıdır. Doğadaki bitkiler de canlılar da insanın yansımasıdır. İnsan doğaya baktığında kendi yüzünü görüyor. Doğadaki bitkilerden biri olan ayçiçeğine insan yüzü yaparak bunu anlatmak istedim.” diye konuştu.

“Metamorfoz 2” adlı sergi açmayı planladığını bildiren Oruç, “Şimdiye kadar 20 eser yaptım. Toplamda 100 eser hazırlamayı planlıyorum. Çalışmalarım tamamlandığında Ankara ve İstanbul’da ikinci kişisel sergimi açmayı amaçlıyorum.” dedi.