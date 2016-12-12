AYDER: Kutsal emanetler İstanbulda sergileniyor

Ahmet Yesevi Derneği (AYDER),Mevlid Kandili vesilesiyle Hindistan’da bulunan Tanrısal Emanetler’in İstanbul’a getirildiğini açıkladı. Dernekten yapılan açıklamaya göre Tanrısal Emanetler, AYDER’in Fatih’teki genel merkezinde ziyarete açıldı.

AYDER’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Mevlid-i Şerîf programı için Hindistan Yeni Delhi’de Cuma Mescidi’nin has dairesinde korunan Kutsal Emanetler Haliç Caddesi, Numara 66, Fatih’teki adreste ziyaret edilebilecek. Cuma Mescidi’nde Seyyid ailenin koruması aşağıda yer alan ve kısa süreliğine Türkiye’ye getirilen Tanrısal Emanetler; 13 Aralık Salı akşamına dek, sadece hanımefendilerin ziyaretine açık olacak. Mevlid-i Şerîf programında izdiham olmaması için sadece beyefendiler davet edilmişti. Programda konuşan Cübbeli Ahmet Hocaefendi “Bayan kardeşlerimizi salon kifayet etmez diye çağıramadık. Ama onların da yoksun olmaması için yarın bu kutsal emanetler Ahmet Yesevi Derneği’nde ziyarete açılacak ve iki gün bu ziyaretler devam edecek. Ziyarete gelenlere Peygamber Efendimizin saç telinin değdiği “Şâ’r-ı Şerîf” suyu ve Mevlid lokumları da ikram edilecek”.

