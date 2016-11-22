Ayder Yaylasına dünyanın en büyük kayak merkezi yapılacak

Rize Valisi Erdoğan Bektaş, ilçe programlarına Çayeli ile devam etti. Vali Bektaş, programının birincil bölümünde Çayeli Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret ederek Idare Heyeti üyeleriyle bir araya geldi. Çaydan daha sonra Rize’nin hesaplı değerlerinden birinin de turizm olduğunu, Rize’nin turizm konusunda adalet ettiği yere gelebilmesi için büyük çaplı projelerin hayata geçirildiğini bildiren Vali Bektaş, “Ayder’de Türkiye’nin en büyük kayak merkezini yapmak için gerekli çalışmalara başladık. Yine Ayder’de Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesinde TOKİ yoluyla bir kentsel dönüşüm ve değişim projesinin çalışmalarına başlandı. Yeşil Yol’un ve Rize-Artvin Havalimanının tamamlanmasıyla alan turizmi şipşak canlanacak. Turist gittiği yerde dar etmek ister. Konfor ister. İşte bizlere düşen devir, turistlere nitelikli hizmet sunabilmek adına kalifiye eleman yetiştirmektir. Burada da ticaret odaları gibi sivil toplum kuruluşları devreye girmeli ve bu yönde projeler hazırlamalı” şeklinde konuştu.

Vali Bektaş ve beraberindekiler, geçmişte tarım ve gündelik işlerde kullanılan, günümüzde değil olmaya yüz tutmuş tarihi değerleri olan eşyaların sergilendiği Ahmet Hamdi İshakoğlu Doğal Yaşam Müzesine geçerek burada sergilenen eserleri yerinde inceledi.

Hasan Fehmi Demir