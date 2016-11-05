Aydın Engin ve Hikmet Çetinkaya serbest bırakıldı
Sorgularının ardındaki savcılık göre adli denetleme istek edilen Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Hikmet Çetinkaya ve yazar Kültürlü Engin, işlemlerinin ardındaki mahkeme kadar alından kararla adli yoklama şartıyla bağımsızlık bırakıldı.
05 Kasım 2016 Cumartesi, 03:54
Sorgularının ardındaki savcılık göre adli denetleme istek edilen Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Hikmet Çetinkaya ve yazar Kültürlü Engin, işlemlerinin ardındaki mahkeme kadar alından kararla adli yoklama şartıyla bağımsızlık bırakıldı. Hikmet Çetinkaya adliye çıkışı basın mensuplarının sorularını cevapsız bırakırken, açıklamayı sonradan yapacağını belirtti.