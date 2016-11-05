Aydın Engin ve Hikmet Çetinkaya serbest bırakıldı

Sorgularının ardındaki savcılık göre adli denetleme istek edilen Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Hikmet Çetinkaya ve yazar Kültürlü Engin, işlemlerinin ardındaki mahkeme kadar alından kararla adli yoklama şartıyla bağımsızlık bırakıldı.