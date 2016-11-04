Aydın, mahalle sakinleriyle bir araya geldi

SİVAS (AA) – Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Yüceyurt ve Mehmet Paşa Mahallesi’ni ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Saklıbahçe Parkı’nda Yüceyurt, Mehmet Paşa Mahallesi sakinleriyle sabah kahvaltısı yapan Aydın, bölgeye yapılan hizmetler hakkında bilgiler verdi.

Eski Numune Hastanesi alanına yapılacak olan şehir parkı hakkında bilgiler veren Aydın, “Bölgedeki altyapı sorunları büyük ölçüde çözüldü. Yapılan yol yenileme ve kavşak çalışmalarıyla trafikte sıkıntılı olan yerler çözüme kavuştu. Mevlana Tüneli büyük bir kazanım sağlayacak. Tünel ve devamındaki yol projesi bölgeye adeta can damarı olacaktır. Tüm ekibimizle gece gündüz demeden bu şehri bir adım daha ileri götürebilmek için mücadele veriyoruz. Önemli olan bu makamlarda durmak değil, bu makam vesilesiyle şehrimize kalıcı eserler kazandırmaktır.” dedi.

Toplantıya, başkan yardımcıları Hasan Karaman, Abdurrahim Ceyhan, SİBESKİ Müdürü Levent Olgun, Fen İşleri Müdürü Özel Açık, Yüceyurt Mahallesi Muhtarı Cemil Gözen ve Mehmet Paşa Mahallesi Muhtarı Fuat Adıslıoğlu ile mahalle sakinleri katıldı.