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Aydın sağnak yağışa teslim oldu

Kültürlü Efeler merkezin yanı sıra çevre ilçelerde de etkin olan sağnak yağış saat 22.15 sıralarında başladı.

10 Kasım 2016 Perşembe, 01:05
aydin-sagnak-yagisa-teslim-oldu

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Kültürlü Efeler merkezin yanı sıra çevre ilçelerde de etkin olan sağnak yağış saat 22.15 sıralarında başladı. aniden fırtına ile başlayan yağış az daha bardaktan boşalırcasına gerçekleşti. Efeler ilçe merkezinde dağıtılmış yerlerde yollar çöktü. Ağaçlar devrildi. Yağış sonrası itfaiye devrilen ağaçları yollardan uyandırmak için çalışma başlattı. Okumuş’da yağış devam ediyor. 

Beşer Çeken
 

Aydın efeler felaket sel Yağış

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