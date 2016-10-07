Aydın ve Ekinci öğrencilerle bir araya geldi

SİVAS (AA) – Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın’ın eşi Yurdagül Aydın ve AK Parti Sivas Kadın Kolları Başkanı Semiha Ekinci, Asım Şahin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen söyleşiye katıldı.

Asım Şahin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda düzenlenen programda konuşan Semiha Ekinci, Ticaret Meslek Lisesi mezunu olarak iş hayatına başladığını ve üniversite eğitimini tamamladığını belirterek, “Ticaret ve Sanayi Odası ile İl Genel Meclisinde ilk ve tek kadın meclis üyeliği görevinde bulundum. Çalışmaktan ölen kimseyi görmedim. Mutlaka bir mesleğiniz olsun, üniversite eğitiminizi tamamlayın. Ticarete atılın, girişimci kadınlar olabilirsiniz.” dedi.

Yurdagül Aydın da geçmiş dönemde İmam Hatip Liselerine sınavla girildiğini anlatarak, “Şimdilerde bu okullara girmek daha kolay, sizleri teşvik eden, iyi yönlendiren aileniz ve öğretmenleriniz var. Bu konuda çok şanslısınız. İnşallah başarılı olursunuz. Bunun için de çok çalışmanız ve çok okumanız gerekli. Gelecek nesilleri sizler yetiştireceksiniz. İleride çocuk yetiştirirken bir imam hatipli anne olmanın büyük avantajını göreceksiniz.” diye konuştu.

Okul Müdiresi Gülşen Karadaş da Aydın ve Ekinci’yi okullarında ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını kaydetti.