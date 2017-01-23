Aydın ve Yıldız'dan BİK Sivas Şubesine ziyaret

SİVAS (AA) – Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın ve Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Basın İlan Kurumu (BİK) Sivas Şube Başkanı Sabri Karakaya’yı ziyaret etti.

BİK’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve Belediye Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü personeli ile BİK’i ziyaret eden Aydın, Sivas’ın sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesi, kalkınması için yapılan çalışmaların kamuoyu ile paylaşılması ve haberdar edilmesi noktasında basının katkısının büyük olduğunu belirtti.

Karakaya ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın ile beraberindekilere teşekkür etti.

– Rektör Yıldız’dan ziyaret

CÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Metin Koçak ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette Karakaya ile bir süre görüşerek, kurumun çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Yıldız, Sivas’ta BİK’in açılması ve gazetelerin birleşmesiyle basında gözle görülen bir gelişmenin yaşandığını ifade ederek, bu gelişmeden herkesin memnun olduğunu belirtti

Karakaya da BİK’in yapısı, işleyişi, gazetelerin uymak zorunda oldukları kurallar, resmi ilanların dağıtımındaki kriterler, basın derneklerine ve gazetecilere yapılan yardımlar, yazılı basın ve internet medyası ile ilgili kurumsal çalışmalar hakkında bilgi aktardı.