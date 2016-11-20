Ana Sayfa   >   Genel   >   Aydında 3.4 büyüklüğünde deprem

Aydında 3.4 büyüklüğünde deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Zelzele Araştırma Enstitüsü Yöresel Zelzele-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezinden edinilen bilgiye takriben, Aydın’ın Germencik ilçesinde saat 12.15 sıralarında yerin 5 kilometre aşağıda 3.4 büyüklüğünde bir yer sarsıntısı.

20 Kasım 2016 Pazar, 17:38
aydinda-3-4-buyuklugunde-deprem

Benzer Konular

baskan-altay-selcuklu-demek-hizmet-demek
Başkan Altay: “Selçuklu demek hizmet demek”
eregli-belediyesi-olceginde-hizmet-aliyor
Ereğli Belediyesi ölçeğinde hizmet alıyor
bakan-albayrak-calismalar-hassasiyetle-suruyor
Bakan Albayrak: Çalışmalar hassasiyetle sürüyor

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Zelzele Araştırma Enstitüsü Yöresel Zelzele-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezinden edinilen bilgiye takriben, Aydın’ın Germencik ilçesinde saat 12.15 sıralarında yerin 5 kilometre aşağıda 3.4 büyüklüğünde bir yer sarsıntısı meydana geldi. Birincil belirlemelere kadar depremde can ve mülk kaybı yaşanmadı.

Aydın deprem germencik haber haberler

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet