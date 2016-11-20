Aydında 3.4 büyüklüğünde deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Zelzele Araştırma Enstitüsü Yöresel Zelzele-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezinden edinilen bilgiye takriben, Aydın’ın Germencik ilçesinde saat 12.15 sıralarında yerin 5 kilometre aşağıda 3.4 büyüklüğünde bir yer sarsıntısı meydana geldi. Birincil belirlemelere kadar depremde can ve mülk kaybı yaşanmadı.