Aydın’da kuvvetli yağış bekleniyor |Aydın haberleri

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan son değerlendirmelere göre, yarın Aydın ve çevrelerinde görülecek olan sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların, güney-güneybatı yönlerden esecek kuvvetli rüzgarla birlikte il genelinde kuvvetli şekilde metrekareye 21-50 kg/m² şeklinde olması bekleniyor.

Kuvvetli yağışla birlikte oluşabilecek gelebilecek olumsuzluklar olan ani sel ve su baskınına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Mehmet Barlas

