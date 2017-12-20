Aydın’da silahlı sopalı kavga; 2 yaralı

Olay, Aydın’ın Efeler ilçesi Orta Mahalle 209 sokakta iki kişi arasında meydana geldi.Edinilen bilgiye göre; aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen U.B. ve B.S. sokak üzerinde karşılaşınca tartışma yaşandı. U.B ve B.S’nin sopalı ve silahlı kavgasında vücuduna kurşun isabet eden U.B. Adnan Menderes Üniversitesinde, başından sopa ile yaralanan B.S ise Aydın Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Güvenlik güçleri olay yerinde ve hastahanelerde yoğun güvenlik önlemi alırken, kavganın yaşandığı yerde olay yeri ekipleri inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Onur Durmuş