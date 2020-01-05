Aydınlar Ocağı'nda Necip Fazıl konulu konferans düzenlendi
KONYA (AA) – Tüm Eğitim Yardımlaşma Araştırma Derneği'nin (TEYAD) cuma sohbetlerinde, bu hafta Aydınlar Ocağı Konya Şube Başkanı Doç. Dr. Mustafa Güçlü “Necip Fazıl” konulu konferans verdi.
Güçlü, Türkiye'deki son 100-150 yılının anlamlandırabilmesi, kavranabilmesi için Abdülhamid, Necip Fazıl, Mehmed Akif, Mustafa Kemal gibi isimlerin çok iyi bilinmesi gerektiğinin altını çizdi.
Güçlü, Mehmet Akif'i sahabe döneminde Ebubekir'e, Necip Fazıl'ı ise Hz. Ömer'e benzettiğini ve Osmanlı Devleti'nin son 5 bin yılın en erdemli süper gücü olduğunu belirtti.
Necip Fazıl'ın aile hayatını Osmanlı'ya benzettiğini ifade eden Güçlü, şunları kaydetti:
"Osmanlı'dan daha erdemli bir süper güç gelmedi dünyaya. Ertuğrullar, Osmanlar, Orhanlar, Muradlar, Fatihler, Kanunilerle zirveye çıkarak bir süper güç olan Osmanlı devleti; asil, soylu yöneticilerin yerine yavaş yavaş güç zehirlenmesine maruz kalmış, yozlaşmış, dejenere olmuş, hazırda bulmuş torunlar eliyle kötü yönetim, iç ve dış mihrakların çabalarıyla çözüle çözüle yıkıldı. Yerine doğulu mu batılı mı, Türk mü Müslüman mı, ne idiği belirsiz bir devlet çıktı ortaya. Yaşayıp yaşamayacağı belli değil, kimliği kişiliği belli değil, karmakarışık bir toplum inşa edilmeye çalışıldı. İşte Necip Fazıl da bireysel olarak aynen devlete benzer. İşte yaşayıp yaşamayacağı belli olmayan Necip Fazıl da hem sağlıkla hem de zihniyetle mücadele ede ede kimliğini, kişiliğini bularak muhteşem bir insana dönüştü."
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