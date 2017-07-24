Aydınlatma direğine çarpan araç devrildi : 2 yaralı

SİVAS (AA) – Sivas’ta aydınlatma direğine çarpan aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Necati Yılmaz (85) yönetimindeki 58 BB 129 plakalı araç, Kayseri Caddesi’nde önce yol kenarındaki bir otomobile, ardından da refüjdeki aydınlatma direğine çarparak devrildi.

Kazada, sürücü Yılmaz ile araçtaki Nermin Yılmaz (64) yaralandı.

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.