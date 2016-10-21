Ana Sayfa   >   Genel   >   Ayhan'dan Sivas Belediyespor'a ziyaret

Ayhan'dan Sivas Belediyespor'a ziyaret

21 Ekim 2016 Cuma, 10:35
Ayhan'dan Sivas Belediyespor'a ziyaret

Benzer Konular

Başkan Aydın, Özel Harekat Polislerini ziyaret etti
Başkan Aydın, Özel Harekat Polislerini ziyaret etti
Sivas'ta muhtarlarla buluşma
Sivas'ta muhtarlarla buluşma
Hastanede deprem ve yangın tatbikatı
Hastanede deprem ve yangın tatbikatı

SİVAS (AA) – Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne atanan, Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Salih Ayhan, Sivas Belediyespor’u ziyaret etti.

Tesislerde gerçekleşen ziyarette Ayhan’ı, Kulüp Başkanı Turhan Tunahan, As Başkan Ali İzgi, yönetim kurulu üyeleri, Sportif Direktör Hakan Menekşe ve Belediyespor İşleri Müdürü Davut Aşık karşıladı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Salih Ayhan, Belediyespor’un kendisi için ayrı bir yeri olduğunu belirterek, Sivas’ı tanımak açısından Sivasspor’dan sonra buna büyük etkenin Sivas Belediyespor olduğunu söyledi.

Ayhan, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevi süresince Sivas Belediyespor yönetim kurulunun, her zaman yanında olmasından dolayı duyduğu memnuniyetini belirterek, Ankara’da Sivas Belediyespor’a kapılarının her zaman açık olduğunu ifade etti.

Sivas Belediyespor Kulübü Başkanı Turhan Tunahan ise nezaket ziyareti sebebiyle Ayhan’a teşekkür ederek, “Bizim her faaliyetimizde ve her maçımızda genel sekreterimiz her zaman yanımızda olmuştur. Özellikle Belediyepora takım otobüsü alınmasında çok büyük katkı ve destekleri olmuştur. Sivas sporuna hizmetlerinden dolayı ve kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Biz her zaman kendilerinin yanında olacağız. Ankara’da Sivaslı bir bürokratımızın daha olması bizlere güç verecektir. Bundan sonraki görevinde başarı diliyorum.” dedi.

Sivas Belediyespor Kulübü Başkanı Turhan Tunahan, Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne atanan Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Salih Ayhan’a, çiçek ve plaket takdim etti.

Salih Ayhan Sivas Sivas Belediye Spor ziyaret

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet