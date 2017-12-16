Ayla filmine konu olan Astsubay Süleyman Dilbirliği anıldı

’Türkiye Şehitlerini Anıyor’ etkinliğinde bir süre önce vefat eden, hayatı ’Ayla’ filmine konu olan Kore Gazisi Dilbirliği, Öğretmen Albay Erhan Altunok tarafından anlatıldı. Altunok, Dilbirliği’nin emekliliğinden sonra bile kutsal bildiği üniformasını dolabında sakladığını vurgulayarak, “Çünkü emekli bile olsa o üniforma onun için sadece bir giysi değil şerefi ve hassiyetiydi. Türk Silahlı Kuvvetleri için sadece bir dönem değil, her dönem vatanını seven askerlerin dönemidir” ifadesini kullandı.

Etkinlikte ayrıca, Balkan Savaşı şehitleri, Er Mahmut ve Piyade Er Tevfik, şehit yakınları, davetliler, müze ziyaretçileri ve öğrencilerin katılımıyla törenle anıldı.