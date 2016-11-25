Aylık 2 bin liralık kârdan vazgeçerek sigara satmıyor

Bolvadin İlçe Otogarındaki büfe işletmecisi Günday, meslek uygun garip ama bir öyle da güzel bir başvuru formu yaparak sigara satmıyor. Aylık 2 bin TL’nin üstünde ve az daha bir memur maaşına eşit gelecek bir kârdan vazgeçen Günday’ın bu sağduyu uygulamasını gören Bolvadin İlçe Afiyet Müdürlüğü’de geçtiğimiz aylarda kendisine “dumansız hava sahasına” verdiği destek nedeniyle teşekkür belgesi vermişti.

Teşekkür belgesini büfesinin camına asan Günday, bununla birlikte cama üzerinde “Terminalde bir tane büfe olup ta Türkiyemiz’de tek olan sigara satmayan büfemize hoş geldiniz. Ülkemize dumansız sağlıklı günler dileriz” yazılmış birde afiş asarak sigara satmadığını vatandaşlara duyurdu.

“Bunun esnaflara örnek olacağını düşünüyorum”

Büfe işletmecisi Günday’ın göstermiş olduğu bu duyarlı davranışını gören Bolvadin İlçe Sağlık Durumu Müdürlüğü ise kendisine misal teşkil etmesi amacı ile geçtiğimiz aylarda teşekkür belgesi vermişti. Esnafı iş yerinde ziyaret eden Bolvadin İlçe Sıhhat Müdürü Dr. Zeynep Özyiğit Gülşen ise konu ile ilgili şunları söyledi:

“Sigara ve tütünle alakalı yapılan mücadelede sigara başı çekiyor ve biz uğraş ederken bize destek veren esnaflarımız da olduğu vakit mutlu oluyoruz. Burası da terminal ve gelip geçenlerin sayısının fazla fazla olduğu bir yer. Burada bu şekilde sigara konusunda yapılan bu bambaşka yaklaşma bizi fazla mutlu etti. Bunun aynı zaman da öteki esnaflara da bu konuda örnek teşkil etmesi için esnafımıza evrak vermeyi yerinde gördük ve kendisine teşekkür ettik.”

“Çocuklar benden sigara isteyince vicdanen koskocoman hastalık duyuyorum”

Sigara ile etkili uğraş etmek için böyle bir uygulama başlattığını ifade eden Günday ise, verdiği bu mücadeleden gurur duyduğunu açıklama ederek, “Sigara öyle içimi acıtıyor oysa 12-13 yaşındaki çocuk benden sigara istediği vakit vicdanen çok büyük rahatsızlık duyuyorum. Ayrıca dumansız hava sahasına katkımız olsun dedik, ayrıca ekonomimize katkımız olsun dedik ve bu illetin bırakılması için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Sigara satmayarak öyle ya da böyle bir memur maaşı dek yani 2 bin TL’nin üzerinden bir kardan vazgeçiyorum. Lakin olsun, şu milletin sigara içmeyen halini görüp de sağlıklı halini gördüğüm zaman ülkemizde dumansız havayı, dinç günleri gördüğü vakit böyle bir mücadelem olduğu için kendimle kibir duyuyorum” diye konuştu.

“Otogarda bir tane büfe olup da sigara satmayan tek büfeyim”

Sigara satmamasını bazı vatandaşların olumlu karşıladığını az da olsa bazılarının da tepki gösterdiğini aktaran Günday, “Otogarlarda bir tane büfe olup da sigara satmayan tek büfeyim. Benden başka böyle bir büfe yok. Sigara almaya gelenler, sigara satmadığımı görür görmez çoğu teşekkür ediyor. Ara Sıra de içerisinde o kadar millet çıkıyor ki ‘sen niye satmıyorsun, yasaklanmış mı’ falan diye böyle çok barbar konuşuyor. Ben de ‘sen benim amirim misin, memurum musun?’ diyerek böyle sert konuşmalarımız olabiliyor. Lakin yine de her şeye karşın satmıyorum” dedi.

“Cumhurbaşkanımızın bu konudaki en büyük destekçisiyim”

Günday, son olarak sigara ile mücadele konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da teşekkür ettiğini belirterek şunları söyledi:

“Ben Cumhurbaşkanımızı fazla seviyorum, çünkü sigara ile etkili mücadelesi var. 2016’da sigarasız yıl bildiri etmiştir. Bundan nedeniyle da kendisine teşekkür ediyorum. Ben de Türkiye’de sigara satmayan tek büfe olduğum için bununda kendisine ulaştırılmasını istiyorum.”

öte yandan, büfeye sigara edinmek için gelen bir takım müşteriler ise işletmede sigara satılmadığını görür görmez şaşkınlıklarını gizleyemezken, Günday’a bu duyarlı davranışından dolayı da teşekkür ettikleri gözlendi.

Gökten Ceylan – Mücahit Kuzu

