Aynı anda anne oldular

Doğum yapan anne ve kızı çocuklarının ismini “Recep” ve “Tayyip” koydu.

Suriye’deki iç savaş sonrası 3 sene evvel ülkelerini terk ederek Türkiye’ye gelen 42 yaşındaki Fatma Birinci ile kızı Ğade Birinci bir vakit evvel aynı hafta hamile kaldıklarını bildi. Bunun ardından anne ile kızı beraber hekim hakimiyetlerine gitmeye başladı. Çocuklarının cinsiyetlerini de birlikte bilen anne Fatma Birinci ile kızı Ğade Birinci gebelik süreçlerini de birlikte geçirerek doğuma hazırlandı. Anne ile kızı dün gittikleri hastanede gebelik sürecini takip eden hekim eşliğinde Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Sağlık Kurumunda eş zamanlı olarak operasyona alındı. Anne ile kızı aynı dakikalar içerisinde hakikatleştirilen sezaryen operasyonla oğullarını kucaklarına aldı. Anne Fatma çocuğuna ‘Recep’ kızı Ğade ise çocuğunun adını ‘Tayyip’ koydu.

Dayı-Yeğen aynı anda dünyaya geldi

Hastanede hakikatleştirilen zaferli sezaryen ile aynı anda dünyaya gelen iki oğul ise dayı-yeğen olmuş oldu. Doğum sonrası anne ile kızı ve çocukları ‘Recep’ ile ‘Tayyip’ aynı odaya alındı. Dayı olan ‘Recep’ bebeğin 4 kg, yeğen olanın ‘Tayyip’ bebeğin ise 2 kilo 980 gram dünyaya geldiği bilindi. Anne ve çocuklarının vaziyetini iyi olduğu ve çocuklarının sıhhat vaziyetinde rastgele bir kasvet olmadığı bilindi.

Dayı ‘Recep’ yeğeni ‘Tayyip’

Doğumlarla alakalı bilgi veren Sağlık Kurumu İdareyicisi ve Başhekim Uzman Dr. Erkan Ataş, “Sağlık Kurumumuzda dün itibariyle dünya da ender olan bir hadise oldu. Bir anne ve kız aynı anda doğum yaptı. Anne 42 yaşındaydı kız 21 yaşında. Türkiye ye üç sene evvel göç eden bir Suriyeli Türkmen aile. Annenin bebeği 4 kilo kızın bebeği ise 2 kilo 980 gram her ikisi de erkek. Başka Bir Deyişle birisi dayı oluyor öbürü de yeğen oluyor. Sıhhatlı olduğundan dolayı ve bizim sağlık kurumumuzda olmasından dolayı bu hadisenin neşe içerisindeyiz ve aileye ve bebeklere sıhhatli uzun ömür diliyoruz. Natürel aile Suriye’den göçüp Türkiye’ye sığındığı için ve cumhurbaşkanımızı da hoşlandıkları için çocuklarının adlarını ‘Recep’ ve ‘Tayyip’ olarak koydular. Annenin bebeğinin başka bir deyişle 4 kilo olanın bebeğinin ismi Recep kilolu olan. 2 bin 980 gram bebek ise Tayyip’ti. Her ikisini de tebrik ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“İlk olay, muhtemelen tek olur”

Doğumu asıllaştıran hekimlerden olan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Naim Ünsal, “Bu hadiselerin özelliği genetik olarak anne ve kız olmaları başka bir deyişle anne ve kızın dünyada aynı anda doğum yaptığı ilk olay, muhtemelen de tek olur. Zira tıbben ihtimal olarak çocuğun doğma zamanına kadar gelmeleri ve aynı anda doğurma olasılıkları çok çok düşük hatta matematiksel on milyonlarda ifade ediyorlar. Hastalarımız aynı hafta gebeliklerini bildiler, bizim poliklinik takipte. Aynı hafta hamileliklerini bilmeleri temelinde afallatıcıydı. Sonra takiplerine birlikte geldiler, bebeklerinin cinsiyetlerini aynı hafta öğrendiler” biçiminde konuştu.

“Doğum zamanları aynı güne denk geldi ve aynı ana denk geldi”

Dr. Naim Ünsal, doğum yapan Ğade’nin daha pıhtılaşma sistemi ile alakalı bir rahatsızlığı bulunduğunu belirterek, “Minik olan başka bir deyişle Ğade onun bir hastalığı vardı, pıhtılaşma sistemi ile alakalı. Karnında bebekler can veriyordu, ona bir ilaç rehabilitasyonu uyguladık. Çok sarihçesi bu haftalara kadar hamilelik haftası bu haftaya kadar geleceğini varsayım etmiyorduk. Ben tasarılamalarıma göre çocuk dış civarda rahat yaşayabilir, hale kazançsa geçen ay doğumu hakikatleştirmeyi düşündüm ama daha sonra baktık ki hoş gidiyor hamilelik seyri sonra doğum tasarılamasını öteledik. Çocuk daha rahat dış civarda yaşasın diye. Sonra da daha eksantrik bir biçimde doğum zamanları aynı güne denk geldi ve aynı ana denk geldi. Doğum saatleri ikisinin de 9.35 dünyada ki ilk olay ikisi de 9.35 de doğumu asıllaştırdı.

“İkiz bebeklerde dahi fark oluyor ama bunlarda yok”

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Naim Ünsal İkiz, bebeklerde dahi dakika farkı olduğunu belirterek, “İkiz bebeklerden bir an farkı oluyor. Birisi evvel doğuyor sonra belirli bir vakit sonra ikiz bebeğin değişiği geliyor. Bunlar ama aynı anda doğum yapmış oldu. Öyle eksantrik olay bizde hem afallamışız hem mutluyuz tabi böyle bir şeye vesile olduğumuz için” ifadelerini kullandı.