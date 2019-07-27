Aynı bölgede yarım saatte 3 zincirleme trafik kazası
KONYA (AA) – Konya'nın merkez Selçuklu ilçesindeki alt geçitte yaklaşık yarım saatte meydana gelen 3 zincirleme trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.
Merkez Selçuklu ilçesi Beyşehir Çevre Yolu Caddesi'ndeki alt geçit girişinde, aynı yönde seyreden Hatice Çıray idaresindeki 42 AET 74 plakalı hafif ticari araç, Veli Karalar yönetimindeki 42 HK 052 plakalı otomobil, Hasan Yarba kontrolündeki 42 PA 375 plakalı otomobil ve Mehmet Ali Durlanık'ın kullandığı 06 FR 6018 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, sürücülerden Hatice Çıray ile beraberindeki Ayşe Çıray yaralandı.
Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi devam ettiği sırada aynı bölgede önce 5, ardından da 3 aracın karıştığı iki zincirleme trafik kazası daha meydana geldi.
Kaza sonucu araçlarda hasar oluştu.
Yaklaşık yarım saatte meydana gelen 3 zincirleme trafik kazasına karışan araçlar, çekici yardımıyla kaldırıldıktan sonra yol yeniden trafiğe açıldı.
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Aynı bölgede yarım saatte 3 zincirleme trafik kazası
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